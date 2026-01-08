Nisya, falsa azafata de vuelo, se disculpa con la aerolínea y promete que no volverá a actuar

Jacarta – Caso azafata La falsificación que alguna vez conmocionó al mundo de las redes sociales finalmente entró en una nueva fase. La mujer llamada Nisya, que anteriormente se volvió viral por hacerse pasar por un miembro de la tripulación de cabina, se disculpó públicamente con la aerolínea en cuestión y con la comunidad en general.

La disculpa se transmitió a través de un breve video que circuló en varias plataformas de redes sociales. ¡Vamos, desplázate más!

En el vídeo, se ve a Nisya todavía vistiendo atributos que se asemejan al uniforme de una azafata. Con expresión seria, expresó su pesar por las acciones que habían causado el revuelo público.

La disculpa está dirigida específicamente a batik de agua y el Grupo León, cuyo nombre también fue arrastrado hacia abajo como resultado de este encubrimiento.

«Yo, Nisya, expreso mis más sinceras disculpas a Batik Air y Lion Group, así como a todo el pueblo indonesio. Admito que no soy asistente de vuelo y nunca he formado parte de la tripulación de cabina de ninguna aerolínea», dijo Nisya, citando el vídeo de TikTok @viral_terkini12, del jueves 8 de enero de 2026.

La mujer de 23 años también enfatizó que sus acciones las realizó por iniciativa personal sin la participación de ninguna aerolínea. Admitió plenamente su error y manifestó su compromiso de no volver a cometer acciones similares en el futuro.

«Hice este vídeo con plena conciencia y sin coacción de nadie. Lo lamento y prometo no repetir el mismo acto en el futuro», afirmó.

Anteriormente, el público se sorprendió por la circulación de un vídeo que mostraba a una mujer con uniforme de azafata siendo detenida por agentes del aeropuerto. Después de una mayor investigación, se descubrió que la mujer no era un miembro oficial de la tripulación de cabina, sino una azafata falsa.

Vistiendo la típica kebaya de una azafata, con el pelo recogido en un bonito moño y cargando una maleta como una tripulación de vuelo, Nisya logró convencer a quienes la rodeaban.

De hecho, logró escapar y tomar parte en un vuelo en la ruta Palembang-Yakarta utilizando un billete privado, a pesar de que todavía vestía atributos de asistente de vuelo.

Las irregularidades comenzaron a descubrirse cuando la tripulación de cabina de turno sospechó de las respuestas de Nisya cuando le pidieron que se comunicara.

Según información recopilada de la cuenta de Instagram @jabodetabek24info, esta sospecha se hizo más fuerte después del aterrizaje del avión. Luego los agentes llevaron a cabo más controles.