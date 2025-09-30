Nissan prepara un nuevo SUV, oponentes pesados ​​Creta y Grand Vitara

India, Viva – Nissan En medio de la preparación agua móvil Nuevo que se predice que ingrese al segmento medio, una de las clases más concurridas de la India. Este modelo fue capturado nuevamente en la cámara cuando se probó en las calles, y esta vez se extendió la foto interior.

El mercado medio de SUV actual está controlado por Hyundai CretaKia Seltos, a Maruti Suzuki Grand Vitara. Se cree que la presencia del nuevo producto de Nissan es un esfuerzo del fabricante japonés para participar en la competencia en esta clase en ascenso.

Como se informa Viva Automotive de Parque de unidadesMartes 30 de septiembre de 2025, a partir de las imágenes circulantes, con la cabina con un diseño moderno y simple. La sección del tablero se ve ordenada con una gran pantalla táctil en el medio que es el centro de entretenimiento e información. Justo debajo, la red de CA está finamente alargada, lo que da la impresión de una habitación para el interior.

La dirección en forma de fondo plano está equipado con botones multifunción para diversas configuraciones. Detrás, los paneles de instrumentos digitales completos reemplazan las agujas analógicas tradicionales. La consola central contiene una palanca de transmisión, un regulador giratorio, un área de carga inalámbrica de teléfonos celulares y un espacio de almacenamiento bastante espacioso.

Las características que se espera que estén presentes incluyen Android Auto y Apple CarPlay Wireless, Sistemas de audio premium, control de clima automático, tecnología de automóviles conectados. Para la conveniencia familiar, la ventilación de CA está disponible en la fila de atrás, el puerto de carga y muchos lugares para almacenar artículos pequeños.

Aunque no se han anunciado especificaciones detalladas, se dice que este SUV está utilizando la plataforma CMF-B, que también se usa en varios modelos Renault y Nissan en el mercado global. De hecho, se espera que la versión india comparta componentes con el último Renault Duster.

Con respecto a las elecciones del motor, según los informes, Nissan preparó la gasolina turbo con opciones de transmisión manual y automática (CVT). Las variantes diesel no están planificadas, pero la posibilidad de tecnología híbrida se ofrecerá en el futuro. En términos de seguridad, las características que se estima que están presentes incluyen seis bolsas de aire, cámaras de 360 ​​grados, controles de estabilidad y tecnología sofisticada de asistencia al conductor en la variante más alta.

El nuevo SUV Nissan está programado para lanzarse a nivel mundial a mediados de -2026, luego ingrese inmediatamente al mercado indio. Cuando se publique oficialmente, este modelo se enfrentará directamente a grandes jugadores como Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Hyryder, Honda Elevate y MG Astor.