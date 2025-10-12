Nissan GTR R35 luce diferente en IMX 2025

Tangerang, VIVA – industria modificación Los vehículos en Indonesia se están convirtiendo cada vez más en un espacio de expresión que trasciende las fronteras entre la automoción, el arte y la cultura popular.

La exposición Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025, que se celebró en ICE BSD City del 10 al 12 de octubre de 2025, fue nuevamente un lugar para demostrar cómo la creatividad local puede combinarse con la tecnología moderna y narrativas visuales sólidas.

Uno que llama la atención proviene de MaxDecal, un fabricante de pegatinas para automóviles conocido por su innovación en la industria del mercado de repuestos. En PYME 2025MaxDecal no solo muestra productos superiores, sino que también presenta un trabajo colaborativo con un gran tema “MaxDecal x SekuyaEVOS”, que combina multiverso, deportes electrónicos y elementos automotrices en un gran lienzo.

«Queremos mostrar que el mundo del automóvil no se trata sólo de rendimiento, sino también de identidad, estilo y expresión», dijo Nofian Hendra, director de proyecto y RnD MaxDecal en ICE BSD, Tangerang.

Dijo que la tendencia de modificación ahora se ha convertido en un medio para que los propietarios de vehículos canalicen su creatividad y carácter personal.

La colaboración de MaxDecal con SekuyaEVOS presenta dos personajes principales: Starla, un personaje del mundo de Sekuya que simboliza la esperanza, y Roar, un personaje de EVOS en forma de un pequeño tigre que representa la pasión y el coraje.

Estos dos personajes se convierten en un puente visual entre los mundos de los videojuegos, el anime y el automóvil.

El agradecimiento también provino de la viceministra de Economía Creativa, Irene Umar, quien valoró esta colaboración como una prueba clara de que la industria automotriz puede ser una parte integral del ecosistema nacional de economía creativa.

«Una colaboración intersectorial como esta debería ser un modelo a seguir. MaxDecal ha demostrado que la sinergia entre la propiedad intelectual local, la comunidad y la tecnología puede fomentar un crecimiento creativo sostenible», afirmó.

Lo más destacado de esta colaboración es el lanzamiento del Nissan GTR R35, que se utiliza como lienzo artístico. Este auto legendario está terminado con MaxDecal 9600 Series Printable y laminación FOG60, creando un efecto brillante con detalles visuales vívidos. Esta combinación es un símbolo de cómo la tecnología de las calcomanías es capaz de traducir las ideas más complejas en formas tangibles.

Durante IMX 2025, MaxDecal también presenta varios productos superiores, como la película protectora de pintura (PPF) y la serie 9600 imprimible, que son los favoritos entre los profesionales.