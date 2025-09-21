Nissan GT-R R34 está en el centro de atención en el concurso de modificación de Surabaya

Surabaya, vivo -El mundo de la modificación del automóvil en Surabaya nuevamente muestra su estiramiento con trabajos extremos de constructores locales.

Uno de ellos es como el de la segunda serie Blackauto Battle 2025. Se puede ver una competencia apretada desde varios autos que aparecen con un toque único, que van desde la apariencia exterior, el audio, hasta el rendimiento del motor.

Entre los muchos autos presentes, Nissan Skyline GT-R34 se convirtió en el centro de atención. El automóvil icónico de Japón registró una potencia extraordinaria de 528.1 potencia de caballos en la prueba de prueba de dinamómetro para la clase gratuita para todos (FFA).

Mientras tanto, otros autos como el Toyota GT86 a Civic FD también muestran sus dientes en el camino de la prueba de energía. Hubo participantes que murieron solo porque cruzaron el límite de un poder delgado de 0.7 hp, mostrando cuán apretada era la competencia.

No solo una cuestión de rendimiento, la competencia de audio también tuvo lugar ferozmente a través de Black Out Loud. El equipo de Meloncrot salió con éxito como campeones con un puntaje de 162 decibelios que registraron un récord alto.

Abbas, un representante del equipo, afirmó que el éxito fue gracias al nuevo sistema de batería de litio con una mayor capacidad. «Al principio caí, pero esta actualización hizo una voz estable y finalmente nos llevó a ganar», dijo.

Esta competencia compite tres categorías prestigiosas: SQ, SQL y SPL. Para mantener los estándares internacionales, este evento nuevamente coopera con la Asociación de Emma (Europa), Usaci (América) y Can (Indonesia-Asia).

El ambiente es más animado con la presencia de la cabina de Blackxperience que ofrece simuladores, ai fotográfico, a mercancías exclusivas. El garaje de Drift no fue menos atención a través de la ágil acción de Toyota Gr Corolla en la pista.

Boy Prabowo, como representante del comité, dijo que el entusiasmo de los participantes en Surabaya siempre fue alto. «La ranura está llena, incluso hay ocho autos de Bali con el orgullo de la jerga Bali», dijo, citado de la declaración oficial, el domingo 21 de septiembre de 2025.