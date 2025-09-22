Nishijima Hidetoshi, Gwei Lun-Mei, Mariko Tetsuya Talk ‘Querido Stranger’

Después de la violencia explosiva de «Babies de destrucción», el cineasta japonés Mariko Tetsuya ha girado para explorar un tipo diferente de devastación en «Querido extraño» – El colapso tranquilo de un matrimonio bajo el peso de las verdades tácitas y el desplazamiento cultural.

El drama, que tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Busanestrellas Nishijima Hidetoshi (Ganador del Oscar «Drive My Car») y Gwei Lun-Mei («carbón negro, hielo delgado»). Ubicado en el contexto de Nueva York, la película sigue a Kenji (Nishijima), una profesora japonesa que busca desesperadamente la tenencia, y Jane (GWEI), una titiritero taiwanés-estadounidense que lucha por equilibrar la maternidad con su identidad artística. Cuando su pequeño hijo Kai desaparece, la vida cuidadosamente construida de la pareja comienza a desmoronarse.

Para Mariko, cuyo trabajo anterior «Destruction Babies» le valió el leopardo de oro para el mejor director emergente de Locarno, el cambio hacia la violencia emocional en lugar de física fue provocado por su regreso a Japón durante la pandemia. «El punto de partida estaba en el avión que regresaba a Japón después de un año viviendo en los Estados Unidos, cuando se declaró un estado nacional de emergencia», explica Mariko. «El mundo de repente cambió y estaba envuelto en incertidumbre, y comencé a pensar en la familia, la unidad más pequeña de la sociedad».

El director se alejó deliberadamente de la «violencia absurda» de su trabajo anterior para centrarse en «la tragedia de la deriva precisamente porque se cuidan mutuamente».

Central del lenguaje visual y temático de la película es el motivo de las ruinas, tanto literal como metafórica. Kenji da conferencias sobre la diferencia entre las vistas estáticas japonesas de las ruinas versus las interpretaciones dinámicas occidentales y lleva la memoria de los terremotos pasados. «Para Kenji, que estudia ruinas, el colapso de su propia familia en ruinas marcó un comienzo hermoso y fugaz», señala Mariko. «Establecí esto como la columna vertebral del guión y construí los temas de la historia a su alrededor».

La metáfora de las ruinas se extiende a las actuaciones de títeres de Jane en teatros abandonados, donde los títeres más grandes que la vida se convierten en extensiones de sus emociones suprimidas. Trabajando con Blair Thomas, Mariko desarrolló coreografía que permitió a los títeres servir como la salida emocional de Jane. «Para el personaje de Jane, era esencial mostrar tanto su pasión por los títeres como su conflicto en el equilibrio con la vida familiar», explica el director.

La película representa una verdadera coproducción internacional entre Japón, Taiwán y los Estados Unidos, con filmación en Nueva York, edición en Taiwán y un elenco y tripulación multinacional. Para Mariko, la experiencia reforzó el poder del cine como un lenguaje universal. «Me acercé al cine con esa ambigüedad en mente», dice sobre los desafíos de la comunicación multilingüe. «Dado que el personal y el elenco provenían de diferentes idiomas y culturas, nuestra comunicación continua naturalmente se reflejó en la película misma».

Nishijima aporta su intensidad característica a Kenji, un hombre cuya arrogancia académica enmascara una profunda inseguridad y desesperación. «Quería retratar a Kenji como alguien que está haciendo todo lo posible para vivir aunque imperfecto, un personaje que refleja a la mayoría de nosotros», explica el actor. Nishijima, quien ha construido una carrera que abarca producciones japonesas e internacionales desde «Drive My Car» hasta «Sunny» de Apple TV+, filmada en Nueva York con un pequeño y multinacional elenco y equipo.

«A través de esta experiencia, me recordaron que la película en sí misma es una especie de lenguaje universal, y cuando todos comparten una fuerte pasión por crear algo significativo, puede tomar forma de formas que no dependen del lenguaje», reflexiona.

Gwei Lun-Mei ofrece una actuación igualmente matizada como Jane, una mujer atrapada entre sus ambiciones artísticas y sus responsabilidades maternas. El actor taiwanés, que ha trabajado en múltiples industrias cinematográficas, encontró una resonancia particular en la lucha de Jane con el desplazamiento cultural. «Habiendo estudiado en el extranjero, he sentido que realmente establecerse y ser reconocido por personas de otra cultura es muy difícil», dice ella.

Las secuencias de títeres se volvieron cruciales para expresar la vida interior de Jane. «Las escenas de títeres eran extremadamente importantes para Jane. Por un lado, representaban su pasión; por el otro, eran como otra alma», explica Gwei.

En esencia, «querido extraño» interroga la naturaleza del amor mismo, particularmente la brecha entre sentimiento y expresión, intención y comprensión. Para Mariko, la pregunta fue provocada por la evaluación del fotógrafo Masafumi Sanai de que «no tenía afecto, sino que tenía amor» cuando trabajaban juntos en «de Miyamoto para ti».

«Para mí, el amor existe en el cine», dice Mariko. «No es una emoción fácilmente comprensible: se acumula tranquila y seguramente, a través de innumerables conexiones humanas. Surge tan naturalmente de la pasión que se siente casi vergonzoso poner en palabras, pero también es frágil, como si pudiera desaparecer si no se dice».