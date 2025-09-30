Nirmala Sitharaman, los líderes de BJP se encuentran con las familias de las víctimas de Karur, la ayuda de promesa







La ministra de Finanzas de la Unión, Nirmala Sitharaman, junto con el ministro de la Unión, L Murugan y Tamil nadu El jefe de BJP, Nainar Nagenthran, visitó el lunes el lugar del incidente en Karur y luego se reunió con las familias de aquellos que murieron y les aseguraron toda asistencia posible.

«Ella (Sitharaman) vino a reunirse con nosotros. Le dijimos que estamos en un estado muy triste. Me aconsejó que cuidara a la madre de Pradeep, que todavía no podía salir de su tristeza», dijo Nagamani, abuela de Pradeep, de 5 años, quien murió en la estampida.

Palaniammal, nuera de Arakani, quien murió en la estampida, dijo que Sitharaman, junto con el ministro de la Unión, L Murugan, les aseguró toda asistencia, y agregó que el primer ministro Narendra Modi había preguntado sobre la situación.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente