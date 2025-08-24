Nirmala Sitharaman, Dharmendra Pradhan y otros pagan homenajes a Arun Jaitley







Ministro de finanzas sindicales Nirmala sitharaman y el Ministro de Educación de la Unión, Dharmendra Pradhan, rindió el domingo homenaje al ex ministro de Finanzas de la Unión, Arun Jaitley, en su aniversario de la muerte en Nueva Delhi.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, ambos ministros de la Unión se unieron al primer ministro de Delhi, Rekha Gupta y al diputado de BJP, Bansuri Swaraj.

Junto con el ministro de finanzas y el ministro de educación, Ministro de la Unión Amit Shah También rindió su homenaje a Arun Jaitley en su aniversario de la muerte. Al compartir una publicación en su cuenta X, Amit Shah escribió: «Recordando a Arun Jaitley Ji en su punyatithi. Un líder con un intelecto agudo y un orador efectivo». Amit Shah, en su publicación en las redes sociales, también calificó a Arun Jaitley como un «intelecto agudo y un orador efectivo».

Recordando a Arun Jaitley Ji en su Punyatithi. Un líder con un intelecto agudo y un orador efectivo, Jaitley Ji contribuyó a fortalecer la gobernanza de la nación para el bienestar de la gente y se dedicó a propagar los ideales y la visión del BJP. Su inquebrantable … – Amit Shah (@amitshah) 24 de agosto de 2025

Amit Shah dijo además que el ex ministro de finanzas de India, Arun Jaitley, contribuyó a fortalecer el gobierno de la nación y trabajó para el bienestar de la gente.

La publicación en la plataforma de redes sociales X de Amit Shah declaró además que «Jaitley Ji contribuyó a fortalecer el gobierno de la nación para el bienestar de la gente y se dedicó a propagar los ideales y la visión del BJP. Su compromiso inquebrantable con el servicio público continuará inspirando a los líderes y políticos jóvenes».

Arun Jaitley, quien era el ex ministro de finanzas, murió a la edad de 66 años el 24 de agosto de 2019. Primero se convirtió en ministro del gabinete en el gobierno del ex primer ministro Atal Bihari Vajpayee en 2000. Jaitley luego sirvió como líder de la oposición en el Rajya Sabha desde junio de 2009.

Destacando más sobre su gloriosa carrera política, Arun Jaitley fue nombrado Ministro de Finanzas en el primer mandato del primer ministro Narendra Modi Gobierno en 2014.

Como ministro de finanzas, Jaitley rompió varias convenciones, al fusionar el presupuesto ferroviario con el presupuesto general con el objetivo de presentar una imagen holística del panorama financiero del gobierno. Jaitley también jugó un papel muy importante en el avance de la presentación del presupuesto al 1 de febrero.

Mientras marcaba su importancia e iniciaba algo que cambió la estructura financiera del país, Arun Jaitley obtuvo un presupuesto bastante más emocionante en el año 2017, que se conoce como el presupuesto de muchos. El presupuesto sindical de 2017 rompió muchas reglas, pero trajo un cambio en la economía india. También desempeñó un papel importante en la Encuesta Económica 2016-17 el 31 de enero y el presupuesto se envía sin papel como parte de la campaña de «India digital» del primer ministro Narendra Modi.

