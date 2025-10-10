Nirmala Sitharaman advierte contra los fraudes deepfake de IA y pide precaución con el dinero







Los informes indicaron que la Unión Ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman pronunció un discurso fascinante en un evento en la ciudad recientemente. En este caso, el Ministro de Relaciones Exteriores pidió a la gente que enfrentara las crecientes amenazas del engaño impulsado por la IA y, al mismo tiempo, aprovechara la tecnología para un futuro financiero confiable.

Estaba hablando ante una gran audiencia de líderes financieros y tecnológicos. Señaló el arma de doble filo que es el avance tecnológico.

De hecho, dijo que había visto varias falsificaciones suyas circulando en línea, manipuladas para engañar a los ciudadanos y distorsionar los hechos. Necesitamos tener una defensa sólida contra esto.

Si bien las instituciones financieras tendrán que hacer todo lo posible para detener la profundamente falso Ante esta embestida, incluso fuera del ámbito financiero, la gente tendrá que tener mucho cuidado con la forma en que la suplantación de identidad y el fraude se vuelven más sofisticados.

La clave aquí es no confiar ciegamente. Si algo te parece fuera de lugar o si de alguna manera sospechas que tal o cual persona no está diciendo esto, entonces sigue tu instinto. Desistir de lo que la celebridad te pide que hagas, entregar dinero a una organización, etc. y comprobar si es posible. También puede ser útil buscar una segunda opinión u otra perspectiva.

En primer lugar, uno debe darse cuenta de que la IA es una bestia completamente diferente. Esté atento a movimientos extraños y entrecortados, expresiones faciales e incluso audio que puede no sonar bien. Las banderas rojas deben comenzar a ondear si siente que lo están presionando para que se deshaga de algo de dinero; la cantidad es irrelevante.

Recuerde, nadie se salva. si el FM Ella misma ha tenido que advertir a la gente que todo vale para los estafadores, especialmente los nombres y caras famosas, ya que la gente tiende a dejarse engañar fácilmente cuando son las celebridades las que te instan a desprenderte de tu dinero con un pretexto u otro. Manténgase alerta, experto, consciente y por delante del resto.





