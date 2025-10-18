Nirav Modi afirma que se producirán «acontecimientos sensacionales» en el caso de extradición







fugitivo de diamantes Nirav Modien prisión durante más de seis años, ha dicho a un tribunal del Reino Unido que se producirán «acontecimientos sensacionales» cuando su caso de extradición a la India por cargos de fraude y lavado de dinero se reabra para una audiencia en Londres el próximo mes.

El hombre de 54 años compareció en el banquillo ante el juez del Tribunal Superior Simon Tinkler en los Tribunales Reales de Justicia aquí el viernes para presentar su defensa en un caso no relacionado, que involucra una deuda impaga de más de 8 millones de dólares del Banco de la India.

El juez rechazó la solicitud de Nirav de suspender el proceso por motivos técnicos y médicos en la prisión, cuyo juicio está previsto para enero de 2026.

«Ellos (el Banco de la India) se refieren a mi extradición: «Todavía estoy aquí». Habrá algunos acontecimientos sensacionales y nunca antes había usado estas palabras», dijo Nirav durante una audiencia de revisión previa al juicio.

El comerciante de diamantes fugitivo, buscado en la India en el caso de estafa de préstamos del Banco Nacional de Punjab (PNB), valorado en 2.000 millones de dólares, dijo al tribunal que tenía «muchas esperanzas» de ser liberado o de que se le concediera la libertad bajo fianza después de que el tribunal accediera a aceptar nuevas pruebas a pesar del «alto listón» en tales asuntos.

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS) ha confirmado que Nirav «ha presentado una solicitud para reabrir su (extradición) apelación», y las autoridades indias presentaron su respuesta antes de una audiencia prevista para finales de noviembre.

Nirav se defendió como un «litigante en persona» y leyó abundantes notas escritas a mano mientras se dirigía al juez. Los oficiales montaron guardia mientras su prisionero, vestido con una camiseta blanca gastada y pantalones deportivos rosas, hablaba entre dientes sobre problemas con su vista y largas demoras para acceder a una computadora detrás de las rejas, lo que, enfatizó, hacía que cualquier juicio fuera injusto y desequilibrado.

«Entiendo que este es un proceso contradictorio y ellos (el Banco de la India) pueden decir cualquier cosa contra mí. Pero siguen haciendo suposiciones; yo diría, pasar un día en prisión; tiene que haber algo de sentido común básico», dijo, pareciendo perder la calma en un momento.

El Banco de la India, representado por el abogado Tom Beasley y Milan Kapadia de RWK Goodman, están buscando la garantía personal de Nirav relacionada con un préstamo a Firestar Diamond FZE, constituida en Dubai. Argumentaron que una suspensión del procedimiento sería injusta para el banco, ya que retrasaría indefinidamente la reclamación pendiente desde hace mucho tiempo.

«Si es extraditado, probablemente permanecerá bajo custodia». También estará en una zona horaria diferente», dijo Beasley al tribunal, añadiendo que el banco «sigue siendo escéptico» sobre la «supuesta falta de fondos» de Nirav.

El juez Tinkler dictaminó que, en general, la necesidad de preservar la corteEl calendario prevalece sobre otras consideraciones y que se han hecho todos los esfuerzos necesarios para garantizar una «igualdad de armas» en el caso.

«Está claro que algunos problemas (médicos) afectan su capacidad para trabajar y, con toda probabilidad, afectarán su capacidad para participar en el juicio sin que se hagan ajustes razonables», dijo el juez, haciendo referencia a un informe médico confidencial que le fue presentado.

Sin embargo, con el juicio programado para siete días en enero, el juez concluyó que era tiempo suficiente para hacer ajustes para satisfacer todas las necesidades médicas.

También señaló que las autoridades penitenciarias han indicado que se pondrá a disposición de Nirav una computadora dentro de una semana, incluso cuando se le enviarán copias impresas de todos los documentos antes de otra audiencia previa al juicio a principios de diciembre.

La comparecencia en persona de Nirav ante el tribunal después de recientes enlaces de vídeo se produjo tras una «orden de presentación» del tribunal. Esto desencadenó cierta complejidad legal propia hacia el final de la audiencia que duró un día, ya que Nirav tuvo que ser enviado a la prisión HMP Pentonville en el norte de Londres.

El empresario parecía preocupado por este cambio desde HMP Thameside en el sur de Londres, donde ha estado alojado durante los últimos meses, y apeló al tribunal para que incluyera una solicitud de celda de ocupación única en la orden judicial.

El juez dijo que si bien eso no estaba dentro del ámbito del tribunal, había agregado instrucciones para que le pasaran todos sus documentos o que lo devolvieran a Thameside lo antes posible.

Nirav ha estado tras las rejas en Londres desde su arresto en marzo de 2019 y ha realizado varios intentos de libertad bajo fianza, todos los cuales han sido rechazados por considerar que representa un riesgo de fuga, el más reciente en mayo de este año.

Hay tres conjuntos de procedimientos penales contra él en la India: el Oficina Central de Investigación (CBI) de fraude del PNB, el caso de la Dirección de Ejecución (ED) relacionado con el presunto lavado del producto de ese fraude y un tercer conjunto de procedimientos penales que involucran supuesta interferencia con pruebas y testigos en los procedimientos de CBI.

En abril de 2021, la entonces ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, había ordenado su extradición para afrontar estos cargos en los tribunales indios después de que se estableciera un caso prima facie en su contra. Desde entonces, había agotado sus vías legales para impugnar la orden, hasta hace poco, cuando su solicitud para reabrir su apelación fue aceptada en el Reino Unido y se verá en audiencia el próximo mes.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente