Jacarta – advierte Médicos Sin Fronteras (MSF), niño-niños en el Camino Gaza ya hay muchos morir el mundo de las consecuencias clima frío.

La organización humanitaria pidió a Israel que permita una mayor distribución de ayuda humanitaria para ayudar a los palestinos a afrontar las condiciones extremas del invierno.

En su comunicado, MSF dijo que uno bebé El niño de 29 días murió en el hospital Nasser, en el sur de Gaza, apenas dos horas después de llegar a la sala infantil que apoya MSF.

«A pesar de todos los esfuerzos de tratamiento, el bebé no pudo salvarse. Murió debido a una hipotermia grave», afirmó MSF en un comunicado, citado el domingo 21 de diciembre de 2025.



Médico en Gaza perdió a su hijo

MSF advierte que el duro clima invernal, combinado con las ya de por sí terribles condiciones de vida, aumenta aún más los riesgos para la salud.

La organización señaló que sus equipos siguen enfrentando altas tasas de infecciones respiratorias. Se espera que los casos aumenten durante el invierno y representen una grave amenaza para los niños menores de cinco años.

En cuanto a la tormenta que azotó, MSF afirmó que las fuertes lluvias y tormentas severas en Gaza exacerbaron el sufrimiento de cientos de miles de palestinos que viven en tiendas de campaña improvisadas frágiles y anegadas.

MSF también pide a las autoridades israelíes que permitan inmediatamente la entrega de ayuda humanitaria a Gaza a gran escala y de forma más intensiva.