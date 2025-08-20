Niño pequeño en Sukabumi murió lleno de gusanos, Dedi Mulyadi estaba furioso

Sukabumi, Viva – El trágico caso antes de un niño pequeño llamado Raya de Cianaga Village, distrito de Kabandungan, Regencia Sukabumi, Java Occidental. El niño de cuatro años murió en la condición de su cuerpo llena de gusanos. Este evento desgarrador invita a la ira Dedi mulyadi que evalúa el gobierno de la regencia de Sukabumi es negligente al proporcionar servicios de salud a sus ciudadanos.

El caso salió después de que la cuenta de Instagram de la Fundación Teduh House subió un video de tratamiento médico contra Raya. En la grabación hubo muchos gusanos vivos liberados por médicos de la nariz, la boca, los genitales, al ano de la víctima. De hecho, el número de gusanos que se emitió con éxito alcanzó un kilogramo.

Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi

El video viral hizo que Dedi Mulyadi interviniera y diera una severa advertencia. «Esta es una advertencia para el gobierno de la regencia de Sukabumi y el gobierno de la aldea», dijo Dedi cuando se confirmó en Bale Pakuan, West Java, Jalan Cicendo, Bandung City, el miércoles (20/08/2025).

Dedi evaluó que los Puskesmas y la partera de la aldea local eran ABAI porque no detectaban la condición de salud de la Gran Salud. Según él, cada niño debe ser monitoreado a través de Posyandu a través del peso y la grabación de rutina.

«Significa que la función de la partera no funciona bien, cada mes los niños de los niños pequeños deben ser pesados, debe haber datos en el posyandu, hay una tarjeta de bebé, el niño ha sido pesado o no.

Además de destacar el desempeño del personal médico, Dedi también dijo que la familia de Raya vivía en mal estado. Ambos padres experimentan trastornos psiquiátricos y el padre sufre de tuberculosis (TB). En la actualidad, ambos han sido manejados por el Gobierno Provincial de Java Occidental en el Hospital Welas Asih, Bandung.

«Hoy su familia se encuentra en el Hospital de Compasión que tiene un trastorno psiquiátrico, manejamos la tuberculosis que manejamos», dijo Dedi.

Dedi también destacó la lentitud del gobierno en comparación con las fundaciones o las partes privadas que estaban más alertas para ayudar a Raya.

*»Especialmente para ser manejado por gracias, la casa es el momento de que el país pierda la velocidad con la base», dijo.

Sin detenerse allí, Dedi incluso impuso sanciones al mantener el desembolso de los fondos de la aldea en 2025 al gobierno de la aldea de Cianaga. Según él, la aldea de Lalai lleva a cabo sus funciones en servir a los residentes.

«No sé esto», dijo.

Mientras tanto, los resultados de un examen médico mostraron que el gusano que rojo en el cuerpo de Raya se había alojado durante mucho tiempo, incluso encontró huevos de gusano en su cerebro. Supuestamente, esta condición se debe al hábito de tocar debajo de la casa de la casa sucia y mezclar con un gallinero. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)