Niño muerto, otros 9 heridos después de que el automóvil se estrella contra la guardería en Canadá







Un niño pequeño fue asesinado cuando un SUV se estrelló por la ventana de una guardería al norte de Toronto Poco antes de la hora de recoger el miércoles. La policía regional de York dijo que el niño tenía solo 1 1/2 años. Otros seis niños con edades comprendidas entre 18 y 3 años también resultaron heridos en el accidente. Uno todavía estaba en estado crítico horas después.

La policía dijo en una conferencia de prensa que tres miembros del personal también resultaron heridos en la guardería cerca de Yonge Street y Nottingham Drive en Richmond Hill, Ontario. Constante Kevin Nebrija dijo que un conductor de unos 70 años fue arrestado en la escena y que la policía no cree que fuera un acto deliberado.

`Como puedes imaginar, esta fue una escena muy caótica. Puedo decirle que la información inicial sugiere que el vehículo estaba en el estacionamiento En ese momento, y por razones desconocidas, condujeron por el frente de la ventana, «dijo. ‘Podemos apreciar que esta es una llamada muy alarmante para que los padres reciban y asistan al final de su día’.

Dijo que todos los niños habían sido contabilizados y que los padres fueron notificados. En la escena desde la noche, se podían ver pequeñas sillas azules y verdes más allá de los bordes irregulares de una ventana delantera completamente destrozada. Alrededor de una docena de cruceros policiales estaban en el estacionamiento. Nebrija dijo en el momento del accidente, había 96 niños presentes en más de una habitación en el edificio.

