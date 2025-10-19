Niño en Brebes asesinado por un rayo, quemado en la cabeza y el cuello

BrebesVIVA – Cuatro personas niño un adolescente que todavía es estudiante de secundaria, en la aldea de Tanggeran, distrito de Tonjong, Brebes, Java Central, golpeado por un rayo estaba refugiándose en una cabaña en un campo de arroz durante una fuerte lluvia, fue alcanzado por un rayo, el domingo 19 de octubre de 2025, por la tarde.

El potente rayo que cayó sobre la cabaña causó sufrimiento a un niño quemaduras serio y morir en el lugar del incidente.

Según la información en el lugar, antes de que ocurriera el incidente, cuatro niños de la aldea local estaban pescando en el río Prupuk cerca de los campos de arroz en Pamijen Hamlet, Tanggeran Village.

Sin embargo, de repente llovió tan fuerte que los cuatro niños finalmente decidieron refugiarse en una cabaña en un campo de arroz, no lejos del lugar de pesca.

Malang no puede ser rechazado. Cuando llueve mucho, los niños que eligen chozas como refugio terminan en desastre. La cabaña en la que se encontraban fue alcanzada por un rayo y alcanzó a los cuatro niños.

Como resultado, M. Ilham (14), estudiante de Pamijen Hamlet RT 01 RW 09 Tanggeran Village, murió en el acto debido a quemaduras en el cuello y la cabeza.

Mientras tanto, otro niño, Ilham (12), sufrió quemaduras en el muslo derecho y tuvo que someterse a tratamiento ambulatorio en el Hospital Regional de Bumiayu. Otros dos niños, entre ellos M. Robi Mustofa (12) y Eka Sutisna (12), sufrieron heridas leves.

El jefe de policía de Tonjong, inspector Dwi Utomo, confirmó que cuatro niños adolescentes que todavía eran estudiantes de secundaria fueron alcanzados por un rayo. La policía que recibió el informe acudió inmediatamente al lugar del incidente para realizar una investigación de la escena del crimen (TKP) y evacuar a las víctimas.

«La víctima que murió sufrió quemaduras en el cuello y la cabeza. Mientras tanto, otros tres niños recibieron tratamiento ambulatorio en el hospital regional de Bumiayu», dijo Dwi Utomo a los medios de comunicación el domingo por la tarde.

El jefe de policía de Tonjong añadió que la familia de la víctima fallecida había aceptado el incidente como un desastre y se negó a realizar una autopsia, al hacer una declaración oficial rechazando la autopsia que fue presentada a la policía.

«Hemos devuelto el cuerpo de la víctima a la familia para su posterior entierro», explicó Dwi Utomo.