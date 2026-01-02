Niño de 6 años de Cianjur abandonado por su padre en el mercado Kebayoran Lama

Jacarta – Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP) Lama Kebayoran seguro niño un hombre con las iniciales N (6) que fue abandonado por su padre llamado Aoki en el mercado Kebayoran Lama, en el sur de Yakarta, el jueves 1 de enero de 2026 por la noche.

Lea también: Zohran Mamdani se convierte oficialmente en el primer alcalde musulmán de Nueva York y juramentar el uso del Corán



«Así es, encontramos al niño en Kebayoran Lama. Actualmente el estado del niño es bueno», dijo el jefe de Kebayoran Lama Satpol PP Dian Citra cuando fue contactado en Yakarta el viernes.

Se asegura de que el niño esté sano y haya comido para garantizar su salud.

Lea también: El gobierno provincial de Yakarta recauda 3.100 millones de IDR en donaciones comunitarias para las víctimas del desastre en Sumatra en la víspera de Año Nuevo



El PP Kebayoran Lama Satpol, dijo, todavía está coordinando con otras partes relacionadas para que el niño pueda reunirse con su familia.

«Primero coordinaremos con la policía de Kebayoran Lama y el Servicio Social», dijo Dian.

Lea también: La policía nombra a 2 sospechosos de la explosión del edificio de la farmacia en Tangerang del Sur, el director y el jefe de la máquina de extracción



Mientras tanto, Kasatgaspol PP, subdistrito de Kebayoran Lama Utara, Muhidin Khodijah, explicó la cronología del descubrimiento del niño.

«En ese momento estaba patrullando a las 10:00 am, me encontré con este niño, y cuando se le preguntó, uno de los mototaxistas dijo que estuvo aquí desde la noche hasta la mañana», dijo Muhidin.

Cuando se le pidió información, el niño admitió que venía de Ciranjang, Cianjur. Su padre lo trajo en coche. También reveló que su padre tenía un carácter feroz.

En ese momento, se detuvieron en la carretera que rodea el mercado y la estación Kebayoran Lama. Entonces, el ayá se excusó para fumar un rato mientras su hijo se quedaba atrás.

«Su padre dijo que quería cigarrillos, lo dejó por un momento. Hasta que lo esperó no volvió. Porque eran más de cinco horas, porque necesitaba comer, ducharse y descansar, así que lo trajimos», dijo Dian. (Hormiga)