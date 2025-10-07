Ninja, CBR, R25, Forza, a Xmax

Jacarta – El mercado para motocicletas de motor de 250 cc en Indonesia en octubre de 2025 se volverá cada vez más vibrante, presentando varias opciones que van desde el deporte hasta scooter de primera calidad. Esta clase sigue siendo una de las favoritas para los ciclistas que desean un alto rendimiento sin tener que cambiar a motores grandes.

Ver Viva Automotive Martes 7 de octubre de 2025, el Kawasaki Ninja 250 es una opción clásica en el segmento deportivo de dos cilindros con un motor DOHC de 249 cc que produce alrededor de 39 caballos de fuerza. Esta moto se ofrece con precio RP 69.800.000 en la carretera Yakarta y es conocido por su personaje sutil pero poderoso.

El Kawasaki Ninja ZX-25R está un nivel superior, utilizando un motor de cuatro cilindros de 249.8 cc con una salida de 51 hp a 15,500 rpm. Este modelo se vende para IDR 111,100,000 y es un ídolo para los amantes del alto rendimiento en la pista y la carretera.

El Honda CBR250RR continúa luciendo impresionante con un motor DOHC de dos cilindros de 249.7 cc con 42 hp. Con una función de viaje por cable, palanca de cambios rápida y tres modos de conducción, esta moto se vende a partir de IDR 78 millones.

Apariencia de la nueva motocicleta Honda New CBR250RR en Indonesia Foto : Viva Automotive/Muhammad Thoifur

El Yamaha R25 viene con un diseño agresivo y una ergonomía deportiva, confiando en un motor de dos cilindros de 249 cc con 36 hp. El último precio es alrededor de IDR 69 millones, lo que lo convierte en uno de los mejores deporte de motor Los 250 cc más competitivos del mercado.

El Suzuki GSX-250R prioriza la comodidad y la eficiencia de combustible con un motor SOHC de dos cilindros de 248 cc. Con una posición de conducción relajada y alta estabilidad, esta moto tiene un precio de alrededor de IDR 68 millones.

El Honda Forza 250 ofrece una comodidad premium típica de un scooter grande con un motor de 249 cc con 23.19 hp y 24 nm de torque. El precio de Yakarta OTR para octubre de 2025 alcanza los 94.05 millones de IDR con parabrisas eléctricas y características de sistema inteligente.

El Yamaha XMAX 250 es un competidor directo en el segmento de scooter premium con un motor refrigerado por líquido de 249 cc SOHC. La versión conectada tiene un precio de IDR 67.96 millones, mientras que la variante Tech Max alcanza los 73.26 millones de IDR.

El Kawasaki Versys-X 250 sigue siendo uno de los favoritos para los fanáticos de la aventura con su motor de dos cilindros de 249 cc y su larga suspensión. Esta motocicleta de aventura se vende por alrededor de IDR 80 millones y se sabe que es difícil en diversas condiciones de la carretera.