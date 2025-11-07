Ninguna víctima falleció por la explosión en SMA 72

Jacarta – Viceministra coordinadora de Asuntos Políticos y de Seguridad (Wamenko Polkam), Luis Paulus venir AME 72 Kelapa Gading, puesto del norte de Yakarta explosión ocurrido el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde.

Lodewijk se aseguró de que no hubiera ninguno víctima vive como resultado de la explosión.

«Gracias a Dios no hay ninguno», dijo Lodewijk a los periodistas.

Se sabe que se produjo una explosión en SMA 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta el viernes 7 de noviembre de 2025 alrededor de las 12.09 WIB.

Citando un informe de tvOnenews, se encontró un arma de fuego de cañón largo con las palabras «bienvenido al infierno» escritas en ella.

La explosión, que se dijo que provino del sistema de sonido de la mezquita, causó nueve heridos.

Según el testimonio del testigo, profesor de matemáticas de SMAN 72 Yakarta, Budi Laksono, el incidente ocurrió durante la oración del viernes a la que asistieron estudiantes y profesores en el salón de la escuela.

Mientras se pronunciaba el sermón, dijo Budi, de repente se escuchó una fuerte explosión desde el fondo del salón. La explosión provocó pánico y generó una espesa humareda en el lugar.

Como resultado de este incidente, las actividades de enseñanza y aprendizaje en la escuela se detuvieron temporalmente.

La policía y el equipo de desactivación de bombas (Jihandak) de la Armada de Indonesia y la Policía Metro Jaya esterilizaron inmediatamente el área e instalaron una línea policial alrededor de la mezquita. Todas las actividades alrededor del lugar se han detenido temporalmente con fines de investigación.

Ahora los nueve heridos fueron trasladados inmediatamente al hospital más cercano para recibir tratamiento médico. La mayoría de las víctimas sufrieron heridas leves debido a los cristales rotos y la presión sonora de la explosión.

Anteriormente, el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, confirmó que hubo una explosión en SMAN 72 Yakarta.

«Sí, es cierto que hubo una explosión», dijo el viernes 7 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, el jefe de policía de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri, dijo que un total de 54 personas fueron víctimas de la explosión en SMA 72 North Jakarta, Kelapa Gading, North Yakarta.

«Los datos temporales muestran que hay 54 víctimas», afirmó el viernes 7 de noviembre de 2025.

De ellos, hubo quienes sufrieron heridas moderadas o leves, pero también hubo quienes fueron enviados a casa desde el hospital (RS). Algunos de ellos sufrieron quemaduras, fueron alcanzados por astillas y fueron alcanzados por objetos pequeños.