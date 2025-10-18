Ningún transporte en el mundo es rentable

Jacarta – El gobierno aún no ha decidido medidas definitivas para pagar deuda proyecto Coche rápido Yakarta-Bandung (Whoosh) se está acumulando, se insta a la Agencia de Gestión de Inversiones Danantara a preparar un equipo especial para reestructurar la deuda con el Banco de Desarrollo de China, que es el acreedor de este proyecto estratégico nacional.

Desde su lanzamiento oficial en octubre de 2023, el Whoosh Fast Train se ha convertido en un símbolo del progreso en la tecnología del transporte en Indonesia. Sin embargo, dos años después, este ambicioso proyecto vuelve a estar en el candelero, no por su rapidez, sino por su carga de deuda cada vez más pesada.

El ministro de Inversiones y director del BKPM, Rosan Roeslani, afirmó que el gobierno está examinando actualmente las mejores opciones para resolver los problemas financieros del proyecto. Según él, antes de tomar una decisión se realiza una evaluación exhaustiva.

«A todos los Ministros ayer, al Sr. (Ministro de Finanzas) Purbaya, que estamos evaluando actualmente, actualmente estamos evaluando la finalización de este Whoosh en su conjunto, de manera integral. Sí, por supuesto, en esta evaluación proporcionamos las opciones uno, dos, tres. Entonces, una vez que esta evaluación se haya completado de manera adecuada y exhaustiva, llevaremos estas opciones a los ministerios pertinentes», dijo Rosan, citado por tvOne.

Tren rápido Whoosh (doc. KCIC) Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Aunque fue construida mediante un plan de consorcio entre Indonesia y China, la existencia de esta deuda ahora está generando debate. Varios partidos creen que debe considerarse la opción de resolución utilizando el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN), mientras que el Consejo Económico Nacional eligió la ruta de la reestructuración como una solución más realista.

Presidente del Consejo Económico Nacional Luhut Binsar Pandjaitan reveló que su equipo está preparando medidas de reestructuración para resolver la deuda del proyecto Whoosh. Dijo que el proceso solo está a la espera de la decisión del presidente a través de un Decreto Presidencial (Keppres) sobre la formación del equipo.

«Sí, la reestructuración se está llevando a cabo actualmente desde mi oficina. El personal realmente lo entiende. Y esta mañana pregunté, solo tenemos que esperar el Decreto Presidencial. Hay un Decreto Presidencial del Presidente sobre su equipo, y lo he coordinado con el Sr. Rosan porque fui yo quien lo manejó», dijo Luhut.

También mencionó la posibilidad de que los pagos se realicen por etapas a través de dividendos, similar al esquema utilizado en el proyecto LRT. Sin embargo, enfatizó que no se puede esperar que los proyectos de transporte público en ningún lugar proporcionen beneficios directos.