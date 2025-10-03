Nine Inch Nails ‘Future Ruins’ Film-Music Festival cancelado

Ruinas futuras, el ambicioso festival/concierto de la música cine supervisado por Uñas de nueve pulgadas‘Dúo ganador de un Oscar de Trent Reznor Y Atticus Ross, fue cancelado de repente el viernes. El evento había sido programado para el 8 de noviembre.

El evento, programado para tener lugar en el Centro Ecuestre de Los Ángeles, fue presentar luminarias de música cinematográfica como John Carpenter, Questlove (que realiza el trabajo de la banda sonora de Curtis Mayfield), Danny Elfman, Mark Mothersbaugh y Hildur Guðnadóttir amid un horario robusto (verlo aquí).

«Lamentablemente, las ruinas futuras no avanzarán este año», escribieron los organizadores del evento en un comunicado. «La realidad es que, debido a una serie de desafíos y complicaciones logísticas, creemos que no podemos proporcionar la experiencia que definió cuál es este evento siempre que sea. En lugar de comprometerse, estamos eligiendo repensar y reevaluar. Mientras tanto, lamentamos cualquier inconveniente y apreciamos todo el interés y el apoyo».

Presentado por Live Nation, el evento fue anunciado como «un festival de música del primer tipo de su tipo: un evento de un día donde los compositores de cine y televisión más influyentes del mundo salen de detrás de la pantalla y al escenario», según el anuncio.

«Se trata de dar a las personas que son, literalmente, las mejores del mundo en llevar al público a un viaje emocional a través de la música la oportunidad de contar nuevas historias en un entorno en vivo interesante», dijo Reznor en el anuncio inicial.

Con tres etapas, «Cada artista es un cartel, cada uno con su propio momento especialmente curado», decía el anuncio inicial. «Se alienta a cada artista a tomar grandes columpios y reinventar su trabajo para una audiencia en vivo».