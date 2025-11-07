Nina Hoss sobre ‘Hedda’, los íconos queer y las mujeres mayores de 50 años en Hollywood

Nina Hoss entra en una conversación sobre “Hedda” la forma en que su personaje Eileen Lövborg entra en esa fatídica fiesta: ella domina el espacio, está presente sin disculpas y es absolutamente imposible pasarla por alto.
La actriz alemana, que pasó seis años interpretando “Hedda Gabler” en el escenario del exigente sistema de repertorio de Berlín, ahora asume la audaz reinvención del clásico de Ibsen por parte de Nia DaCosta, interpretando a un personaje que no existía en el texto original. Es una transformación que refleja la valentía artística de Hoss y el tipo de riesgos creativos que hacen que el material centenario vuelva a parecer urgente.
«Cuando leí el guión, pensé: ¿por qué nadie ha pensado nunca en eso?» hoss dice Variedad‘s Podcast del circuito de premios de la decisión de DaCosta de cambiar el género del personaje masculino Eilert Lövborg por Eileen. «Esto lo hace muy interesante para los otros personajes femeninos. De repente se convierte en un triángulo de tres personajes femeninos muy, por derecho propio, complicados, llenos de matices y coloridos. Y eso no estaba en la obra».
Para Hoss, el atractivo duradero de “Hedda”, tanto en el escenario como ahora en la pantalla, radica en su exploración del conflicto interno y la parálisis social. «¿Qué es lo que nosotros, siendo hombre o mujer, no nos permitimos hacer? ¿Vivir la vida que realmente queremos, seguir los deseos o pasiones que sentimos por dentro?» ella pregunta. «Creemos que no podemos hacerlo porque la sociedad espera algo de nosotros, o porque sentimos que somos raros, y pensamos, no, no puedo vivir esa vida. Eso es lo que encuentro tan interesante y siempre fascinante».
En la versión de DaCosta, Eileen ya no es un intelectual borracho sino una mujer que lucha por ser tomada en serio, como escritora, académica y persona. “Su lucha por ingresar al mundo académico, por ser respetada como escritora, como persona (incluso como persona abiertamente queer) se volvió mucho más frontal y profunda”, explica Hoss. La inversión de género remodela no sólo a Eileen sino toda la arquitectura narrativa.
Los rumores sobre el Oscar están aumentando por la actuación feroz y emocionalmente expansiva de Hoss, y muchos observadores de la industria la posicionan como una formidable contendiente a la mejor actriz de reparto, lo que sería su primera nominación al Premio de la Academia. El reconocimiento parece muy esperado para una actriz que ha realizado un trabajo consistentemente extraordinario a lo largo de dos décadas, pero que fue ignorada por sus inquietantes papeles en “Barbara” (2012), “Phoenix” (2015) y, más recientemente, como compañera calculadora de un enigmático músico en “Tár” (2022). Su trabajo en “Hedda” muestra toda la gama de sus dones. Si la Academia finalmente está lista para acoger a uno de los actores más atractivos del cine internacional, este podría ser su momento.
Trabajar con DaCosta, quien se une a Todd Field y Christian Petzold en la lista de directores visionarios con los que ha colaborado Hoss, fue otra experiencia transformadora. «Lo que todos tienen en común es que, al final del día, sienten una profunda curiosidad por lo que aportamos como actores», dice. “Tienen este tipo de curiosidad infantil: ‘¿Qué vas a hacer con eso?’ Y eso es lo mejor, porque te sientes muy confiado”.
Para Hoss, que se describe a sí misma como “más una intérprete” que una productora o directora, esa confianza es esencial. Dividiendo su tiempo entre el teatro alemán y el cine internacional, aborda cada papel con una cuidadosa combinación de instinto y colaboración. «He hecho teatro. Siempre vuelvo a casa y hago películas alemanas, porque creo que tener esa base es importante», dice. «No pertenezco a nadie. Estoy abierto al material adecuado y a los colaboradores que me fascinan».
En “Hedda”, Hoss encarna a una mujer que se niega a encogerse. Su disfraz, un vestido hecho a medida con corsé y falda voluminosa, refleja a un personaje que, mientras se recupera de una adicción, camina con valentía hacia un espacio diseñado para deshacerla. «Ella es absolutamente femenina», dice Hoss. “Entra en una habitación llena de hombres trajeados y dice: ‘Aquí estoy’. Ella no se esconde. No es seductora en el sentido convencional, simplemente lo es”.
«Hay algo extrañamente alegre en Hedda», añade Hoss, refiriéndose a un personaje definido por la trampa. Quizás eso se deba a que reconoce la verdad universal detrás de los trajes de época y los orígenes teatrales: todos somos, de alguna manera, «estas criaturas extrañas que tienen libre albedrío, pero estamos como atrapados dentro de nosotros mismos». En la reimaginación de DaCosta en olla a presión, esa asfixia se vuelve no sólo visible sino visceral y, a través de la actuación de Hoss, inesperada y poderosamente viva.
Interpretaste a Hedda Gabler en el escenario durante seis años. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo te preparó para esta película?
Sólo para explicarlo, eso es posible gracias al sistema de repertorio que tenemos en Alemania. Podría interpretar “Hedda Gabler” seis veces al mes, o a veces solo dos veces, dependiendo de qué más se esté ejecutando. Una noche podría ser “Medea”, la siguiente “Hedda”. En un momento, tuve seis jugadas en rotación al mismo tiempo. Entonces no vas a hacer la misma obra todas las noches durante seis años.
La belleza de ese sistema, a pesar de sus desafíos, es que envejeces con los personajes. Los entiendes de manera diferente cada vez. Nunca me aburrí, ni una sola vez. Está atrapada, pero también hay una invitación a explorar esa trampa. Esas preguntas hacen que “Hedda” me resulte infinitamente fascinante.
¿Cómo afectó el cambio de género en la película a tu personaje y a la historia en general?
En la obra original, Eilert Lövborg es un hombre: el antiguo amante de Hedda. Hay tensión entre ellos, pero nunca se materializa del todo. Es un alcohólico que le cuenta historias locas y siempre regresa con historias de su libertinaje.
Pero Nia lo reinventó por completo. En lugar de hablar de la fiesta, todos estamos en ella: esta olla a presión de una noche. Y Eilert se convierte en Eileen, lo que lo cambia todo. Ahora es una escritora, abiertamente queer, que intenta sobrevivir en un mundo académico que todavía no la toma en serio. Su batalla (ser vista, ser escuchada, ser respetada) es más inmediata y tiene más capas.
También hace que la dinámica entre las mujeres sea electrizante. De repente, tienes este triángulo de tres personajes femeninos complejos, llenos de matices y profundamente humanos. Eso no estaba en el original y pensé que fue una decisión brillante.
Has trabajado con directores increíbles como Nia DaCosta, Todd Field y Christian Petzold. ¿Qué te atrae de estas colaboraciones?
Siempre comienza con el material. Esa es la base. Si algo me emociona en la página y me encuentro con el director y podemos hablar durante horas, esa es la señal. Estamos alineados en cómo vemos el mundo, cómo queremos contar historias. Si nos conectamos en una conversación, sé que podemos trabajar bien juntos.
Lo destacable de Todd, Christian y Nia es que confían en los actores. Tienen una visión fuerte, sí, pero también son curiosos. Quieren ver qué traerás. Ese sentido de confianza te abre. Quieres darlo todo.
Con “Hedda”, interpretar a Eileen fue un viaje a través de todas las emociones imaginables. Al principio, parece tenerlo todo bajo control, pero luego todo se desmorona. Hay algo desgarrador en eso, pero también algo muy vivo. Y contar con el apoyo de un conjunto como Tessa Thompson, Imogen Poots y Tom Bateman fue un placer, sinceramente.
El vestuario de la película es visualmente impactante. ¿Cuál fue su participación en la configuración del look de Eileen?
Oh, eran esenciales. Lindsay, nuestra diseñadora de vestuario, estuvo brillante. Podríamos haber seguido el camino esperado: trajes, sastrería masculina, al estilo Katharine Hepburn. Pero sentí que Eileen debería ser intelectual, sí, pero sin ocultar su cuerpo. Ella no lidera con su sexualidad, pero tampoco la minimiza.
Hay una escena clave en la que su vestido se vuelve traslúcido cuando se moja, por lo que la tela tuvo que ser elegida cuidadosamente. También pensé que necesitaba un corsé: es una adicta en recuperación que vuelve a caer en la tentación. El corsé la ayuda a mantenerse unido. Y la falda ocupa espacio. Cuando entra a una habitación llena de hombres de traje, reclama ese espacio.
Incluso las imperfecciones del traje (el velo ligeramente fuera de los hombros, la asimetría) insinúan las grietas en su compostura. Cuando un disfraz hace eso por ti, no es necesario que lo actúes. Ya está hablando.
Divides tu tiempo entre el teatro y el cine. ¿Cómo eliges tus proyectos?
Nunca he hecho listas de papeles soñados. Quizás sea un poco ingenuo, pero creo que las cosas correctas te encuentran. No soy Reese Witherspoon o Nicole Kidman y produzco mi propio trabajo, aunque las admiro profundamente. Pero confío en que si me mantengo abierto y comprometido, los proyectos correctos llegarán.
Por ejemplo, siempre soñé con hacer algo como “Wild”, una road movie a pie. Y en mayo de este año rodé “El otro lado” con Mariko Minoguchi, una directora mitad alemana y mitad japonesa. Es una historia distópica ambientada en los Alpes. Nunca podría haber imaginado ese guión, pero cuando se me ocurrió, lo agarré.
¿Tiene esperanzas sobre los roles disponibles para las mujeres, especialmente aquellas mayores de “cierta edad”?
Sí. Realmente creo que ahora es nuestro momento: mujeres de entre 40 y 50 años. Hay más de nosotros contando historias, más de nosotros queriendo vernos plenamente en la pantalla. Y creo que nos estamos encontrando. Como colaboradores, como creadores, estamos construyendo un espacio para esa representación.
Con “Hedda” hubo algunas dudas. Son tres mujeres al mando, y eso puso nerviosa a algunas personas. Pero se estrenó en Toronto y la gente quería hablar de ello. El estudio estaba detrás de nosotros. A veces lleva un momento, pero esas experiencias me dan esperanza.
Me he dado cuenta de que no soy yo quien empuja las cosas al mundo; esa es una habilidad particular. Ayudo a desarrollar y dar forma al trabajo, y aguanto. Si no llega nada por un tiempo, confío en que algo sucederá. Y esa confianza, esa fe en el trabajo, eso es lo que me mantiene adelante.
