Nina Dobrev luchó por la igualdad salarial en ‘Vampire Diaries’ durante 6 temporadas

A pesar de ser el líder de «Los diarios de vampiros» Nina Dobrev Nunca ganó tanto dinero como sus coprotagonistas, Ian Somerhalder y Paul Wesley. En «I Was Fenty Epic: An Osal History of the Vampire Diaries», el libro de Samantha Highfill Lanzado el martesDobrev luchó por temporadas por igual salario.

«Candice [King]Kat [Graham]Y yo fui los tres clientes habituales de la serie más bajo en las dos primeras temporadas «, dice Dobrev, quien también estaba retratando a Katherine Pierce además de Elena Gilbert. Tenía que estar en el set durante el doble de tiempo, tuve que memorizar el doble de la cantidad de líneas. Quería jugar a Katherine, pero quería ser compensado de manera justa por eso, y quería ser igual a los niños «.

En la temporada 3, cuando comenzaron las negociaciones del elenco, ella obtuvo un aumento, pero nunca fue igual a lo que sus co-líder estaban haciendo. El estudio acordó pagarle cuando retrató a Katherine, y luego supuestamente les dijo a los creadores Julie Plec y Kevin Williamson que ya no usaran a Katherine.

«Simplemente dijeron por principio que no me aumentarían para ser igual a los niños, por lo que ese era probablemente el más hiriente porque sentía que realmente estaba trabajando duro y a veces disparamos dieciocho horas, y noches, y estaba poniendo mi corazón y alma absoluta, sangre, sudor y lágrimas en él», recuerda Dobv. «Recuerdo haber sentido que el estudio no apreciaba lo que estaba trayendo al programa, y ​​sentí que estaban diciendo que todo el arduo trabajo en el que estaba poniendo en él no les importaba y que no era igual a mis homólogos masculinos, y eso fue molesto para mí».

Ian Somerhalder, Nina Dobrev y Paul Wesley

© CW Network/Cortesía de Everett Collection

Finalmente, dice PLEC, el estudio recibió «un cierto número de episodios» con Katherine y tuvo que finalmente matar al personaje.

Dobrev se fue al final de la temporada 6, pero estaba abierto a regresar para la octava y última temporada. A pesar de que los creadores la querían de regreso para múltiples episodios, otra disparidad salarial impidió que eso sucediera.

«Siempre estuve abierto a regresar para el final, y en cuanto a la historia tenía sentido. Sentí que era importante y tenía que suceder para el programa, tenía que suceder para los fanáticos», dice Dobrev. «Fue realmente importante para mí que al final del programa, como mujer, quería asegurarme de que me compensaron y que fuera igual a mis homólogos masculinos en el programa, por lo que todo se redujo a eso».

Desde que Wesley y Somerhalder habían obtenido múltiples aumentos desde su salida, la red no se movería. Inicialmente, Dobrev afirma, la «oferta de apertura» para el final fue «cinco veces menos de lo que hice cuando me fui en la temporada 6».

Ella continúa: «Esa es la única razón por la que en un momento casi no volví. Tenía que pagar la paridad a los niños. Tuve que poner el pie y decir que si no sucediera no podría volver. Y no fue el dinero, no me importaba una mierda el dinero en absoluto, era el principio … era mi segunda vez que intentaba hacer este punto. No fue el dinero real, no fue una cantidad igual, no fue una igualdad, no fue una igualdad, no fue una igualdad, no me gustaría que no fuera la igualdad. Declinó cortésmente la oferta.

Después de que PLEC intervino y trabajó en el acuerdo durante semanas, el CW y Studio supuestamente acordaron el pago, pero solo por un episodio.

«La razón por la que no pudimos tenerla por más que el único episodio es porque simplemente no pagarían», dice Plec en el libro. «Tomó mucho trabajo antes de que finalmente cedieran, pero volvió que era un episodio solo que decían que sí».