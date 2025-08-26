Niña de un año muere después de caer de la galería de la casa en Nagpur







Una niña de un año murió después de caer de la galería de su casa del primer piso en la ciudad de Nagpur de MaharashtraLa policía dijo el martes, informó el PTI.

El incidente tuvo lugar el domingo por la tarde en el área de Satranjipura bajo los límites de la estación de policía de Lakadganj, dijeron.

La niña jugaba en la galería de su casa cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo después de deslizarse por una brecha alrededor de las 1.15 pm, dijo un funcionario.

Al escuchar un ruido sordo, los miembros de su familia y los vecinos se apresuraron a ver lo que sucedió y se sorprendieron al encontrarla caída al suelo. Inmediatamente fue llevada a un hospital local, donde los médicos la declararon muerta, dijo, según el PTI.

Policía Han registrado un caso de Informe de Muerte Accidental (ADR) y la investigación sobre el caso está activada, agregó el funcionario.

Niña de las necesidades especiales de cinco años se ahoga en la bañera de agua en Mumbai

Mientras tanto, en otro incidente, la semana pasada, una niña de necesidades especiales de cinco años supuestamente se ahogó en una bañera de agua en el baño de su casa, dijeron anteriormente las fuentes policiales.

La bañera se mantuvo en el baño de una residencia en el área de Rajiv Gandhi Nagar de Goregaon East en Mumbaidijo un funcionario.

Según la información recibida de una fuente en la estación de policía de Dinoshi en Goregaon East, la niña estaba durmiendo con su tía el día del incidente y cuando los miembros de la familia se despertaron, descubrieron que estaba desaparecida en la cama.

Poco después, el caos se produjo dentro de la casa, los miembros de la familia del niño la encontraron en el baño, yacían dentro de la bañera de agua llena de agua, dijeron fuentes.

La niña fue encontrada con una pierna fuera de la bañera y su cabeza sumergida en la bañera, dijeron.

Actuando sobre el incidente que se les informó, la policía de Dindoshi corrió al lugar y comenzó a investigar el asunto.

«La policía ha registrado un informe de muerte accidental (ADR) en el asunto y está investigando aún más el caso», dijo un funcionario.

Después de que la noticia se extendió con respecto al incidente, los lugareños del área quedaron en estado de shock con la trágica muerte del niño.

(con entradas PTI)





