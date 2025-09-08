Nile Entertainment, Action Xtreme Ink First-Seoking para Africa Slate

Entretenimiento del NiloLa compañía de distribución nigeriana lanzada el año pasado por el veterano ejecutivo de cine Moses Babatope, ha firmado un acuerdo de primer vistazo con Acción XtremeEl sello de género de las películas soberanas del Reino Unido, para coproducir y distribuir una lista de películas de acción y series en África.

La asociación tiene como objetivo traer nuevas historias africanas al escenario mundial al tiempo que brinda oportunidades de talento y tripulación de Nollywood para trabajar en producciones internacionales de alto nivel. El acuerdo comienza con el thriller de acción-set de Lagos «Son of the Soil», dirigido por el cineasta chino británico Chee Keong Cheung («RedCon-1»), que Nile Entertainment lanzará teatralmente en África, como Variedad anunciado previamente.

«Hijo del suelo» está protagonizada por el actor nigeriano británico Razaaq Adoti («Black Hawk Down», «Resident Evil: Apocalypse») como un ex paracaidista de Ops Nigerian Special que regresa a casa después del asesinato de su hermana. Cuando encuentra a su comunidad invadida por un violento cartel de drogas, emprende una lucha emocionalmente cargada por la justicia y la redención.

Filmed entirely in Nigeria, “Son of the Soil” is produced by Sovereign Films’ Andreas Roald (“Triangle of Sadness”), Ioanna Karavela (“Bad Day at the Office,” “Redcon-1”), Chee Keong Cheung (“The Experiment”) and Razaaq Adoti, in association with Wingonia Ikpi’s Boxonia Blueprint, whose producing credits include Nigerian Sensaciones de taquilla «Ijakumo» y «Sugar Rush 2.»

Action Xtreme, un estudio respaldado por Sovereign Media Capital, se describe a sí mismo dedicado a construir talento de base y producir historias audaces e impulsadas por la acción para los mercados internacionales. A través del acuerdo con Nile Entertainment, la compañía tiene como objetivo crear una tubería a largo plazo de proyectos que muestren el potencial de Nollywood en un escenario mundial.

Cheung, quien se desempeña como CEO de la compañía junto a Andreas Roald, describió su primera producción en Nigeria como una «experiencia increíble» y anunció la asociación con Nile Entertainment como una señal de cosas más grandes por venir.

«Con ‘Hijo del suelo’, quería contar una historia que sea profundamente nigeriana pero que también pueda conectarse con personas de todo el mundo», dijo. «Trabajar con el increíble elenco y el equipo de Nollywood me abrieron los ojos al talento y la energía aquí. Esta asociación con Nile Entertainment es el comienzo de algo más grande, y creo que ayudará a las películas nigerianas a llegar a una nueva audiencia global».

Babatope se hizo eco de ese sentimiento, y agregó que el pacto «refleja nuestra visión de transformar la industria a través de colaboraciones significativas que atraerán al público global».

«Este acuerdo es más grande que un proyecto», dijo Babatope. «Se trata de construir un puente que permita a las historias nigerianas viajar a través de las fronteras. Al combinar la fuerte narración de narraciones de Nollywood con la experiencia de Action Xtreme en el cine de acción, estamos abriendo la puerta a un nuevo nivel de reconocimiento».

Se agregó IKPI: «Producir ‘hijo del suelo’ completamente en el lugar en Nigeria es un testimonio del increíble talento y la fuerza laboral en la industria. Este proyecto demuestra que el cine de acción de clase mundial se puede hacer aquí. Es un plan para el futuro del historial nigeriano de alto octano, y estoy increíblemente orgulloso de que Boxonia Blureprint podría ayudar a colocar esa base».

Las compañías anunciaron el acuerdo en el Toronto INTL. Film Festival, donde Nile Entertainment presenta dos nuevas características para los compradores en las proyecciones del mercado: «Mother’s Love», el debut como director de la veterana actriz y cantante Omotola Jalade Ekehinde, y «A Serpent’s Gift», el último de la aclamada cineasta nigeriana Kayode Kasum, cuyos créditos incluyen las hits «Hits Hits Hits» Hits Hits «y».

La próxima pizarra de Cheung incluye «The Experiment», protagonizada por Rhona Mitra («Doomsday») y Famke Janssen («Tomado») y «Bad Day en la oficina», protagonizada por John Hannah («The Mummy») y Radha Mitchell («Man On Fire»), ambos preparados para su lanzamiento en 2026.

Action Xtreme también anunció planes para traer una serie de programas de desarrollo de talentos directamente a Nigeria, centrándose en la capacitación de acrobacias, la coreografía de acción y la artesanía de producción. «Esto es algo más que solo cine», dijo Cheung. «Se trata de unir los pilares de producción, distribución y exposición, construir un ecosistema donde el cine de acción africano puede prosperar».

«Son of the Soil» está programado para estrenarse en los cines nigerianos el 31 de octubre antes de llegar al circuito del festival y las plataformas de transmisión. Sus patrocinadores en Nile Entertainment and Action Xtreme lo describen como uno de los thrillers de acción más ambiciosos de Nollywood hasta la fecha, con las compañías que lo posicionan como un lanzamiento y un plan para una estrategia más amplia para ofrecer historias africanas con calidad internacional, exhibir a Nollywood en el escenario global y crear nuevas rutas para el talento emergente.

Al comentar sobre el acuerdo de primera vista, las compañías agregaron: «Este compromiso a largo plazo señala que Nollywood, y África en su conjunto, están abiertos para los negocios en una nueva escala audaz».