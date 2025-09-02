Nikon cerró la legendaria fábrica pero no hubo despido

Yakarta, Viva – Nikon Anunció oficialmente el cierre de su fábrica icónica en Yokohama, Japón, el 30 de septiembre de 2025.

Este paso es parte de la estrategia de la compañía para reducir los costos operativos y aumentar la eficiencia de producción.

Este cierre es parte del plan estratégico a mediano plazo de Nikon que finalizará en el año fiscal de marzo de 2026.

El objetivo es fortalecer la competitividad global a través de la concentración de operaciones y eficiencia de los procesos de fabricación.

Fábrica histórica llena de innovación

Fundada en 1967, la fábrica de Yokohama fue la segunda instalación más antigua de Nikon después de su oficina central. Esta fábrica es ampliamente conocida como un centro importante para:

– Desarrollo y producción de microscopios biológicos e industriales.

– Equipo litográfico para una pantalla de panel plano (pantalla de panel plano/FPD).

– Producción de máquinas litográficas de semiconductores paso a paso, lo que hace de Nikon un pionero japonés en esta tecnología desde la década de 1980.

Nikon afirma que la función de producción de la fábrica de Yokohama se desviará a:

– Sede de Nikon en Shinagawa, Tokio.

– Otras instalaciones en Yokosuka y Sagamihara, Prefectura de Kanagawa.

– La compañía confirma que no habrá terminación de empleo o despidos. Alrededor de 350 trabajadores serán trasladados a una nueva ubicación. Mientras tanto, el destino de la tierra y el edificio de fábrica se determinará más adelante.

Las ganancias se han desplomado, el objetivo está perdido

– Aunque el cierre se lleva a cabo para la eficiencia, este paso refleja una gran presión sobre el desempeño financiero de Nikon.

– Nikon estima que las ganancias operativas consolidadas en 2026 solo alcanzarán los US $ 145 millones (RP2.4 billones).

– Esta cifra es solo el 30 por ciento del objetivo inicial de US $ 483 millones (RP8 billones).

Esta disminución está influenciada por:

– Deslabsoramiento de las ventas de equipos litográficos de semiconductores.

– Mal rendimiento de los clientes principales como Intel.

– Impacto de la política arancelaria del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos (EE. UU.).

Para obtener información, Nikon es uno de los pioneros de la tecnología de motores litográficos de semiconductores, que compite con Canon y ASML.

– El motor paso a paso/escáner hecho por Nikon se usa para imprimir patrones de circuito microscópico sobre las obleas de silicona.

– Este proceso utiliza la luz y la fotomaca para formar diseños de transistores y circuitos de chips.

En la década de 1980-1990, el equipo Nikon dominado y utilizado por gigantes semiconductores como Intel, TSMC y Samsung.

Sin embargo, ahora la posición de Nikon ha comenzado a ser erosionada por la competencia global, especialmente de ASML que lidera la tecnología EUV (extremo ultravioleta).