Conoce a tu nuevo Sr. Parrish: Nikolaj Coster-Waldau.

El alumno de «Game of Thrones» ha firmado para interpretar al protagonista masculino en «The Last Mrs. Parrish» de Robert Zemeckis, una adaptación cinematográfica anticipada de la exitosa novela de Lynne y Valerie Constantine.

El nominado del Emmy Coster-Waldau se une al previamente anunciado Jennifer López En la cima del elenco, que se ha completado con otras dos contrataciones clave: «Yellowstone» y «1883», la estrella de Isabel May, y el prometedor Pierson Fodé («El hombre de Toronto»).

La película se centra en una estafa retorcida que termina con más de lo que ella negoció para atacar a una pareja rica. Daphne Parrish (López) y Jackson Parrish (Coster-Waldau) lo han hecho todo en el papel, mientras Amber Patterson (May) parece hacerse amigo de la esposa y seducir a su esposo. Los zapatos de Daphne, Amber Aprends, son mucho más complicados de deslizarse de lo que esperaba.

Isabel May y Pierson Fodé

Andrea Berloff y John Gatins adaptarán el guión de Zemeckis, el atesorado director de «Forrest Gump», «Cast Away» y la franquicia «Back to the Future». No olvides su éxito probado en este género, con el thriller de relación de 25 años «What Muyed Beneral», protagonizada por Michelle Phieffer y Harrison Ford.

Los productores en el proyecto incluyen Liza Chasin para 3dot Productions, Molly Sims para Something Happy Productions y López y Elaine Goldsmith-Thomas para producciones nuyoricanas. Los Constantines, Benny Medina y Courtney Baxter, Jack Rapke y Derek Hogue de Nuyorican, sirven como productores ejecutivos.

