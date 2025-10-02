Nikola MilivoJevic de NBL sobre la unión de WNBL para el crecimiento

La Liga Nacional de Baloncesto de las Mujeres (WNBL) y Wollemi Capital Group han hecho un significado moverse adquiriéndolo. El director de la NBL, Nikola Milivojevic, considera la decisión de estar más allá de una decisión comercial.

«El WNBL siempre ha tenido un talento increíble, pero carecía del ecosistema para mostrarlo correctamente», explicó Milivojevic. «Nuestro objetivo es replicar lo que hemos hecho con el NBL: construir la plataforma, mejorar los estándares y dar a los jugadores el reconocimiento que merecen».

Construyendo un ecosistema de baloncesto unificado

Para mejorar ambas competiciones, es estratégico combinar las ligas de hombres y mujeres bajo un paraguas. A través de la consolidación de recursos, el NBL tiene como objetivo crear un ecosistema que maximice el poder de marketing, la eficiencia operativa y la visibilidad para los atletas.

«Robyn Denholm y Basketball Australia están comprometidos a apoyar al WNBL a través del marketing, las operaciones y la narración de historias». Milivojevic dijo. «Se trata de construir una familia de baloncesto fuerte y garantizar que el baloncesto femenino crezca junto con el juego masculino».

La infraestructura establecida de la NBL puede ser beneficiosa para el WNBL a través de este enfoque de ‘familia de baloncesto’. Las conexiones entre la calidad de producción, el patrocinio, la exposición a los medios y la participación de los fanáticos son obvias. Milivojevic piensa que integrar los esfuerzos de las ligas puede mejorar significativamente el perfil de la competencia de las mujeres y proporcionar oportunidades de inversión a largo plazo más fuertes.

Aprendiendo de las ligas de la WNBA y Global

Milivojevic fue abierto sobre el estudio de la NBL sobre la evolución de la WNBA cuando se le pidió.

«Absolutamente. Estudiamos la WNBA y otras ligas globales para aprender de sus éxitos y desafíos. El enfoque siempre ha sido adaptar las mejores prácticas de todo el mundo, ya sea que ese sea el NBAEuroliga, u otros, y agregue nuestro propio giro único «.

La WNBA ha sido afectada por muchos dolores de crecimiento, incluidos los debates de capital salarial y el equilibrio de los horarios internacionales. Milivojevic señaló que aunque esos desafíos son instructivos, la estrategia de la NBL con el WNBL está diseñada para evitar dificultades similares.

«Para el WNBL, eso significa construir la infraestructura adecuada y evitar errores que otros han cometido, para que podamos acelerar el crecimiento del baloncesto femenino en Australia», dijo.

Acelerar el crecimiento a través de la inversión y la narración

La narración de historias es un enfoque principal, con un enfoque en los atletas, sus viajes y el significado cultural más amplio del baloncesto femenino. El WNBL puede conectarse con los fanáticos principales y las nuevas audiencias al expandir la cobertura de los medios y crear narraciones atractivas, dice Milivojevic.

La importancia de mejorar la inversión comercial no puede enfatizarse demasiado. Los patrocinadores, emisoras y asociaciones globales han sido atraídos por la NBL en la competencia masculina. Los jugadores y la sostenibilidad futura de la liga podrían beneficiarse del regreso de esa misma ambición al WNBL.

«El talento siempre ha estado allí», enfatizó Milivojevic. «Lo que se ha perdido es la plataforma. Estamos comprometidos a dar a estos atletas el mismo nivel de exposición, recursos y respeto que merecen».

Una visión global para el baloncesto femenino

Australia tiene una rica tradición en el baloncesto femenino, después de haber producido jugadores de clase mundial como Lauren Jackson, Penny Taylor, Sami Whitcomb, Rebecca Allen, y Verdadero Maggar, quienes han sobresalido tanto en casa como en el extranjero. MilivoJevic ve que el WNBL está llevado bajo el paraguas de NBL como una oportunidad para que Australia se convierta en un líder mundial en el desarrollo de baloncesto femenino.

El WNBALas mujeres de Euroliga y la creciente visibilidad de los deportes femeninos en todo el mundo son un momento perfecto. La contribución del NBL al WNBL es más que una simple expansión; Indica un compromiso de crear un futuro donde el baloncesto femenino sea reconocido en igualdad de condiciones.

«Nuestra visión es a largo plazo», concluyó Milivojevic. «Se trata de darle a la próxima generación de niñas una liga en la que pueden aspirar a jugar, al tiempo que también garantizar que nuestras estrellas tengan la plataforma que merecen. Si hacemos esto bien, el WNBL puede soportar el hombro con las mejores ligas de mujeres del mundo».