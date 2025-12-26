Nikola Jokic de los Nuggets hace historia en la NBA con una línea de estadísticas única

Tres veces MVP Nikola Jokic continúa reescribiendo NBA historia. El jueves, el Nuggets de Denver La estrella se convirtió en el primer jugador en los 79 años de historia de la liga en lograr una línea estadística de 55/15/15, ya que terminó con 56 puntos, 16 rebotes, 15 asistencias y dos tapones en la impresionante actuación de su equipo. 142-138 victoria en tiempo extra sobre el lobos de madera.

De acuerdo a OptaSTATS, una línea estadística de 55/15/15 eludió incluso a Wilt Chamberlain y Oscar Robertson, los mejores rellenadores de estadísticas de la NBA antes de que Jokic ingresara a la liga.

Nikola Jokić del @pepitas es el primer jugador en la historia de la NBA con más de 55 puntos, más de 15 rebotes y más de 15 asistencias en un juego.

Los 18 puntos de Jokic en tiempo extra también establece un nuevo récord de la NBAsuperando la marca anterior de 17 puntos establecida por guerreros del estado dorado guardia Esteban Curry.

Nikola Jokic hace historia en la NBA, otra vez

Vale la pena señalar que el único jugador que registró siquiera una línea estadística de 50/15/15 antes del partido del jueves fue James Hardenquien anotó 53 puntos, 16 rebotes y 17 asistencias para el Cohetes de Houston contra el Knicks de Nueva York el 24 de diciembre de 2016.

La última hazaña de Jokic continúa su tendencia reciente de registrar líneas de estadísticas por primera vez. La temporada pasada registró el primero 30/20/20 juego contra el soles fénix el 7 de marzo de 2025. A principios de temporada, se convirtió en el primero en realizar un 37/18/15 línea de estadísticas contra el Mavericks de Dallas el 11 de noviembre de 2024.

Esa tendencia se mantiene desde hace años. Cuando ganó su tercer MVP en la temporada 2023-24, la estrella serbia se convirtió en el primer jugador en registrar líneas de estadísticas únicas como 26/16/18, 32/16/16 y cuatro robos y 35/17/12 y seis robos.

Wilt Chamberlain moderno

Muchos analistas han acuñado acertadamente a Nikola Jokic como el Wilt Chamberlain moderno por reescribir los libros de récords de la NBA, de manera muy similar a lo que hizo “La Osa Mayor” en la década de 1960.

La temporada pasada, Jokic se convirtió en el primer jugador no base en la historia de la NBA en promediar un triple-doble, sumando 29,6 puntos, 12,7 rebotes y 10,2 asistencias en 70 partidos. Podría decirse que fue la temporada más eficiente y productiva de un jugador en la historia de la NBA, ya que ocupó el primer lugar en Eficiencia, el segundo en asistencias, el tercero en puntos, el cuarto en rebotes y el cuarto en robos, convirtiéndose en el primer jugador en lograrlo.

Jokic, de 30 años, también se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar una cuenta combinada de 16.000 puntos, 8.000 rebotes y 5.000 asistencias durante la temporada 2024-25.

En La última clasificación de MVP de KIA de NBA.comJokic ocupó el puesto número 1, mientras el escritor Shaun Powell defendió firmemente que la estrella de los Nuggets ganara su cuarto michael jordán Trofeo.

«Jokić sigue siendo el experto en todos los oficios cuando se trata de los Nuggets», escribió Powell. «Una vez más, está liderando a su equipo en múltiples categorías (anotación, rebotes, asistencias, robos) mientras muestra una eficiencia asombrosa. Está disparando al 61%, lo cual es notable para alguien que califica como un tirador de volumen y el punto focal de la ofensiva de su equipo. Y tiene 13 triples-dobles en 25 juegos (14 después del partido del jueves).”