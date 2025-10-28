Niko Foster protagoniza un ridículo retroceso del machismo

“El demoledor» incluye muchos clichés de suspenso y acción en sus primeros minutos, incluido Harvey Keitel gritando «¡No te metas con la familia de un hombre!» a un tipo ensangrentado atado a una silla en un almacén, que podría preocuparse si quedará alguien para completar los 90 restantes. No temas. Lo último del actor y especialista convertido en prolífico director de películas de serie B, Art Camacho, “presenta” a la estrella Niko Foster, aunque el único elemento realmente nuevo aquí para ambas partes es que representa un estreno en cines relativamente raro (en lugar de un video directo al hogar). La sísmica está rodando “La Wrecker” llegará a lugares de EE. UU. este viernes, y Quiver Distribution se lanzará a formatos domésticos en una fecha futura no especificada.

Foster, que es un productor veterano con varios créditos en pantalla anteriores, tiene los bíceps abultados, la voz grave y la barba de tres días necesarios para un héroe macho de figura de acción, en medio de otros tropos de género al estilo de los años 80 y 90. Pero el guión que escribió con Sophia Louisa y James Dean Simington deriva tan descaradamente de precedentes ya caricaturescos (como “Road House” y “Stone Cold”) que bien podría haber sido ensamblado por IA, o incluso pensado como una autosátira, aunque lamentablemente ese no parece ser el caso.

También presenta actores de nombre. Mena Suvari, Tyrese Gibson y danny trejo En papeles ingratos, esta historia de malversación relacionada con la mafia y venganza en solitario en Las Vegas es ingeniosa pero completamente ridícula. Sin embargo, es lo suficientemente rápido y colorido como para que aquellos que estén de humor para un sándwich de nudillos fritos con queso extra se diviertan.

Después de un prólogo increíblemente tonto que priva al Det. Boswell (Gibson) de su compañero a manos del despiadado “Dante el Intocable” (Keitel), la película presenta al protagonista Tony Minetti (Foster). Es un ex marine que fue dado de baja deshonrosamente. Ahora dirige un taller de reparación de automóviles mientras cría a sus hijas Sarah (Rebekah Samuel) y Sunshine (London Dee Falcon), cuya madre falleció. Un día, su hermano pequeño, el chico malo, Bobby (Chad Michael Collins), entra al garaje, drogado como una cometa, conduciendo un Ferrari amarillo canario que seguramente no adquirió por medios legales. Al aceptar imprudentemente dar una vuelta, Tony descubre que pronto los sigue una siniestra camioneta negra.

Cuando la inevitable persecución termina en un inevitable accidente, se despierta frente al sonriente y con sombrero de fieltro «mayor jefe criminal desde Al Capone», cuyo vehículo Bobby había robado. Dante le informa a Tony que no volverá a ver a su hermano al que no le va bien hasta que haya pagado esa deuda realizando algunos «trabajos». Estos implican asaltar las guaridas de matones rivales y luego, por sí solos, disuadirlos de competir. Tony se niega a manejar armas (un tercer hermano murió en la infancia jugando con una), por lo que realiza estas limpiezas enérgicas con nada más que sus puños, además de una llave grande que se balancea.

Estas medidas represivas atraen la atención de Boswell, quien detecta un aliado civil en su lucha contra los sindicatos locales. Pero Tony elude las investigaciones del policía, protegido por su casi novia camarera (Suvari, atrapada en el terreno de «cariño, ten cuidado»), compañeros de trabajo y otros amigos leales. Sin embargo, los dos hombres finalmente unen fuerzas una vez que los matones de Dante cruzan una línea imperdonable.

“The Wrecker” es bastante animada, aunque sin mucha distinción en su acción, y mucho menos en su trama. Parece completamente reciclado de partes enteras de otras películas. Nada es demasiado obvio para incluirlo: las mujeres con poca ropa que proporcionan un escenario de fondo en escenas de “invasión de guaridas”, pero que nunca obtienen una línea de diálogo; la facilidad frecuentemente ridícula con la que los buenos derrotan a los malos (en un momento Trejo conquista a un rudo corpulento haciendo girar una silla de oficina); Diálogos mohosos como “Es un hombre contra un ejército” o el ineludible “¡¡Hagamos esto!!»

El sentimentalismo instintivo se ve impulsado por cualquier mención de «familia», y hay un aullido de giro cursi al final. Obtenemos un montaje de entrenamiento. y un montaje blindado, musicalizado con rock duro genérico, naturalmente. El título se deriva del desarrollo posiblemente más tonto entre muchos: cuando Tony decide «ir a la guerra», sus compañeros de garaje revelan habilidades hasta ahora ocultas para convertir un camión en un tanque a prueba de balas digno de «Mad Max», completo con lanzallamas… prácticamente de la noche a la mañana, para empezar.

Este no es el mejor momento para ninguno de los actores más conocidos del elenco, aunque hay que decir que, a diferencia de muchos lugares similares, no se limitan a cameos glorificados. Pero la escritura de los personajes sigue siendo tan insulsa que no hay mucho que puedan hacer. Los menos conocidos, que a menudo parecen reclutados de las filas de la lucha libre profesional y demás, brindan algunos momentos dramáticos incómodos. Aún así, rara vez se les exige que proporcionen algo más que un aspecto físico desdeñoso. El propio Foster se presenta cuidadosamente en todas las formas habituales de este tipo de héroe tranquilo, tranquilo y mortal cuando se irrita. (¿Tony incluso propio ¿una camisa con mangas?) Sin embargo, si hay alguna personalidad, encanto o humor que combine con esa superficie rugosa, esas cualidades siguen siendo MIA aquí.

Aunque podría haber aprovechado más el escenario de Las Vegas, “The Wrecker” tiene una apariencia bastante atractiva en la cinematografía de pantalla ancha de Stefan Colson. Algunos de los trucos visuales y editoriales se sienten un poco desesperados al tratar de darle a las ideas de tercera mano una pátina de nueva emoción, pero los factores tecnológicos y de diseño de la película son sólidos para su escala relativamente modesta.

Hacia el final, cada vez más, las convenciones estilísticas y narrativas se llevan tan lejos que uno empieza a preguntarse si Camacho & co. Podría estar tomándonos el pelo. Sin embargo, el único elemento que refuerza esa noción es la partitura original de Mauricio Trabanino, que va desde la grandilocuencia estándar hasta subrayar cada pow! y ¡zas! hacia la serie “Batman” de los años 60. Aun así, uno sospecha que está teniendo una broma privada en la que los otros cineastas no están al tanto.