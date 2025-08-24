Nikki Guidish, la esposa de Patrick Cantlay: 5 Datos rápidos

Nicole Guidish Cantlay está casada con el golfista profesional Patrick CantlayPero tiene una carrera impresionante.

Como el golfista profesional de 33 años termina la ronda 3 del Campeonato Empinado por el primer lugar, echemos un vistazo más de cerca a su mayor partidario, su esposa. Aquí hay 5 hechos rápidos que necesita saber sobre Nikki Guidish Cantlay.

1. Ella es doctora en farmacia

Listado en Instagram de Nikki Cantlay Los bio son los siguientes elogios: Pharmd, Faamm, Abaahp, CPNP. En 2018, Guidish se graduó de la Universidad del Sur de Florida con su título de Doctor en Farmacia. Su currículum incluye un número impresionante de pasantías en centros médicos y hospitales. Por ella LinkedInAhora trabaja como farmacéutica a cargo en Palm Beach Pharmaceuticals.

De alguna manera, Guidish administra una carrera exitosa y sigue encontrando tiempo para apoyar a Cantlay tan a menudo como puede. Haciendo apariciones regulares los fines de semana del torneo.

2. Ella era modelo de fitness y culturista

Publicaciones más antiguas en Instagram de Nikki Cuenta con muchas fotos de su estilo de vida activo. Ella regularmente comparte instantáneas de su boxeo, golf e incluso uno donde protagoniza un DVD de entrenamiento. Otras imágenes muestran su lado competitivo mientras Nikki se plantea en el escenario en competiciones de culturismo.

Según la genteAntes de su carrera en medicina, el nativo de Florida trabajó para Tony Little Products vendidos en HSN (red de compras en el hogar). También modeló, apareciendo en la portada de la revista South Tampa en 2015.

Guía también es bastante popular en Instagram. El PharmD no ha publicado desde noviembre de 2023, pero aún cuenta con un impresionante recuento de seguidores de 22.7k.

3. Ella y Cantlay comparten un perro juntos

Hacer apariciones en ambos Instagram de Cantlay es su perro Mav. Se lo ha visto celebrando su compromiso, e incluso al golf junto a Cantlay mientras se preparaba para el 2022 Presidentes Copa.

4. Hizo su debut público junto a Cantlay en 2021

En junio de 2021, Nikki fotos compartidas de ella y Cantlay por primera vez. Ella hizo una aparición en el Torneo Memorial 2021Donde Cantlay ocupó el primer lugar en un playoff de 4 hoyos contra Collin Morikawa. Más tarde compartió fotos de ese día, subtitulando la publicación «Nada menos que un fin de semana memorable». La pareja se ve sonriendo juntos mientras celebran la segunda victoria del Torneo Memorial de Cantlay.

Los dos se involucraron en septiembre del año siguiente, y se casaron en Roma el 2 de octubre de 2023. Sí, 2 de octubre de 2023, un día después de la conclusión de la 2023 Copa Ryder.

Sabía en qué se estaba metiendo cuando conoció a Cantlay, Guidish ha sido expuesto al golf Mundo mucho antes de conocer a su ahora esposo. Su padre, Jerry Guidish, es un golfista aficionado, y su abuela Juliann Guidish ganó múltiples campeonatos de clubes.

5. Se ha hecho amiga de las esposas y novias de golf

Nikki Guidish ha formado vínculos cercanos con varias de las esposas o novias de golfistas profesionales. Gracias a ella Amistad de marido Con Xander Schauffele, Guidish ha crecido especialmente cerca de la esposa de Schauffele, Maya. Los cuatro parecen realizar viajes frecuentes juntos e incluso celebraron su compromiso con la pareja.

Guía parece hacer amigos a donde quiera que vaya, y ha sido mezcla manchada Con muchas esposas y novias de otros golfistas, incluida la esposa de Collin Morikawa, Katherine, la esposa de Scottie Scheffler, Meredith, la esposa de Jordan Spieth, Annie y la esposa de Justin Thomas, Jillian.