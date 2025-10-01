Nikki Glaser establece el próximo especial de comedia en Hulu

Nikki Glaser ha establecido su próximo especial de comedia en Hulu.

El tostador y el anfitrión de los Globos de Oro de la maquinilla de afeitar grabarán la hora de pie en su ciudad natal de St. Louis, frente a una multitud agotada en el Fabulous Fox Theatre en octubre. El espectáculo es parte de la gira «Alive and Inmal Bell» de Glaser.

En algún momento en 2026, el especial aún por ser titulado será dirigido por Hamish Hamilton, quien dirigió el último especial de Glaser, «Someed You To Die» de HBO. Será producido por Done + Dust y Ejecutivo producido por Glaser, David Jammy, Chris Convy y Alex Murray.

El especial se transmitirá en Hulu y en Disney+ internacionalmente. Glaser marca el último cómic de alto perfil que se une a la alineación «hularia» del streamer, que cuenta con especiales de Bill Burr, Jim Gaffigan, Ilana Glazer, Atsuko Okatsuka, Andrew Santino, Roy Wood Jr., Zarna Garg y más. En los próximos meses, Hulu emitirá especiales de Frankie Quiñones, Sebastian Maniscalco y Kumail Nanjiani.

Glaser es uno de los comediantes de pie más famosos (y más recursos) de los últimos años. En 2024, ofreció una actuación destacada en Tom Brady Roast de Netflix y rompió un récord de transmisión con su especial de HBO «Someed You To To Die». Ella ha sido nominada para un premio Emmy, Globo de Oro, Grammy y Critics Choice, y ganó un premio WGA por Special de Comedia/Variedad. Su período de alojamiento de Globos de Oro en 2025 recibió excelentes críticas, lo que le valió una oferta de regreso en 2026.

A continuación, Glaser coescribirá, producirá y protagonizará una película original de comedia «Sliding Doors Style» inspirada en el puré de juegos para Paramount Pictures. Ella está representada por Uta, Brillstein y Ginsburg Daniels Kallis.