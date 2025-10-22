Nikki Glaser escribirá y protagonizará una película de Universal, Judd Apatow

Cómico Nikki Glaser se une a la Judd Apatow Universo cinematográfico. Está lista para protagonizar y escribir una nueva película que Apatow producirá para Universal Pictures.

Los detalles de la trama no han sido revelados. Descrita como una “comedia romántica moderna y vanguardista”, Glaser coescribirá la película sin título con Sean O’Connor, quien escribió para la 82ª edición de los Globos de Oro, que fue presentada por Glaser.

Apatow es conocido por guiar a talentos en ascenso como Amy Schumer, Jonah Hill, Kumail Nanjiani y Pete Davidson y ha dirigido importantes comedias como “The 40-Year-Old Virgin”, “Knocked Up”, “Funny People”, “This is 40”, “Trainwreck” y “The King of Staten Island”. Como productor, ha respaldado películas divertidas como “Bridesmaids”, “The Big Sick”, “Superbad”, “Bros” y “Anchorman”. Apatow está trabajando actualmente con Glen Powell sobre otra comedia sin título para Universal.

Apatow y Josh Church producirán a través de su acuerdo general de larga data con Apatow Productions y Universal. El vicepresidente ejecutivo senior de desarrollo de producción de Universal, Erik Baiers, supervisará el proyecto en nombre del estudio.

Conocida por su comedia obscena y sin límites, la carrera de Glaser se disparó después de su destacada actuación en el asado de Tom Brady de Netflix. Recientemente fue la primera mujer en presentar de forma independiente los Globos de Oro y regresará para la 83ª edición en enero de 2026.

Los créditos cinematográficos y televisivos de Glaser incluyen “Trainwreck” e “Inside Amy Schumer”. Presentó la serie de telerrealidad de citas de HBO «FBoy Island» durante tres temporadas, así como el spin-off femenino «Lovers and Liars». Glaser, cuyos recientes especiales de stand-up incluyen «Good Clean Filth» y «Someday You’ll Die», está a punto de grabar su nueva hora de comedia para Hulu, prevista para 2026. También coescribe, produce y protagoniza la comedia «Mash» al estilo «Sliding Doors» para Paramount Pictures.