Nikita Willy reveló cómo enfrentar a los niños GTM y crear momentos cálidos para la familia

VIVA – Ser madre ciertamente enfrenta muchos desafíos, uno de los cuales es cuando los niños tienen dificultades para comer. Esto fue experimentado por un artista y una madre joven, Nikita Willyque ahora es cada vez más abierto compartiendo experiencias de crianza.

Leer también: El secreto de Nikita Willy es una madre feliz, una de ellas me tiene tiempo



Nikita Willy reveló su perspectiva sobre el término GTM (Cierre los movimientos) que los padres usan a menudo cuando los niños se niegan a comer. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: No solo entregó a su esposa, Indra Priawan admitió haber elegido comida y bebidas para Issa



«Siempre digo que esto es lo mismo que mis amigos en mis redes sociales, ¿qué pasa si nos deshacemos de las palabras GTM? Pero cuando nuestros hijos no quieren comer, deben tener sus propios razones», dijo Niki cuando se conoce en el área de Senayan, Yakarta, el martes 23 de septiembre de 2025.

Según él, hay muchos factores que hacen que los niños se niegan a comer, que van desde los dientes, pañales completos, incomodidad en silla alta, hasta la falta de sueño. Por lo tanto, Niki enfatizó la importancia de los padres para mantener la calma.

Leer también: Encontró una docena de millones de millones durante el senen de Pasar, Nikita Willy: Indra no puede comprar esto



«Entonces, cuando nuestro hijo no quiere comer, no debemos etiquetar de inmediato a nuestros hijos. Trate de calmarnos primero, luego descubrimos la razón por la que nuestros hijos no quieren comer», agregó.

Además de discutir la cuestión de los niños con dificultad para comer, Niki también comparte historias sobre la rutina del día familiar que siempre espera cada semana. Aunque el sábado ella o su esposo, Indra Priawan, todavía está ocupada trabajando, el domingo es un momento especial para la familia.

«La felicidad es muy simple, el día familiar es muy simple. Tan simple como desayunamos juntos en casa. A veces, si el domingo nos gusta hacer panqueques juntos o tostadas, entonces extendemos el reloj», explicó.

Después del desayuno, generalmente esta pequeña familia continúa caminando al centro comercial o en el patio de recreo antes de que el lugar esté lleno.

Niki también tocó el estilo de crianza para su primer hijo, Issa, y su segundo hijo, Nael. Aunque el método de cuidado dado es el mismo, pero ambos niños aún tienen sus propios personajes.

«Como algo que doy esto o hago esto, la Issa está bien, pero aparentemente Nael no es así. Así que resulta que cada niño es diferente», dijo.

Para Nael, Niki intenta combinar gachas con alimentos para los dedos. Si ISSA fue introducido inmediatamente por los alimentos con los dedos desde el principio, NAIE era más adecuado con el método de combinación. Sin embargo, al final, Nael permaneció más interesado en la comida para los dedos.

La experiencia de Nikita Willy es una imagen real de que cada niño tiene diferentes necesidades y respuestas. Para los padres, es importante no apresurarse a etiquetar a los niños que tienen dificultades para comer con GTM, sino comprender la causa y encontrar la mejor solución.