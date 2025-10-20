Nikita Mirzani sigue condenada a 11 años de prisión, Pledoi rechazado por el fiscal

Jacarta – Los casos de presunta extorsión y blanqueo de capitales (TPPU) están atrapando Nikita Mirzani rodando de nuevo en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta. En un juicio de seguimiento celebrado el lunes 20 de octubre de 2025, la Fiscalía (JPU) rechazó firmemente todos los alegatos o notas de defensa presentados previamente por Nikita.

En el juicio anterior, el fiscal acusó a Nikita de una pena de 11 años de prisión y una multa de 2.000 millones de IDR, subsidiaria de seis meses de prisión. Sin embargo, la polémica estrella optó por luchar contra los cargos mediante un alegato presentado ante el panel de jueces. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

Desafortunadamente, el fiscal consideró que todos los argumentos de la defensa eran infundados. Los fiscales incluso dijeron que la declaración de Nikita no logró anular los cargos y, en cambio, fortaleció su creencia en la culpabilidad del acusado.

Durante el juicio, el fiscal subrayó que se había demostrado que Nikita Mirzani había proferido amenazas con la intención de obtener beneficios económicos. Supuestamente amenazó con difundir críticas negativas sobre los productos de belleza de Reza Gladys si no le daban una determinada cantidad de dinero.

«Se puede concluir que las acciones del acusado Nikita Mirzani en las redes sociales tenían objetivos económicos», afirmó el fiscal en la sala del tribunal.

El fiscal también consideró a Nikita culpable de violar la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y artículos relacionados con TPPU. Esta valoración también se vio reforzada por una antigua entrevista de Nikita en un canal de televisión, donde admitió que a menudo hacía ruido en las redes sociales para beneficio personal.

La cosa no quedó ahí, el fiscal también se refirió a la capacidad de Nikita Mirzani para educar al público sobre los productos de belleza.

«La acusada Nikita Mirzani no tiene la capacidad ni la competencia para educar al público sobre el cuidado de la piel», afirmó el fiscal.

Al final del juicio, el fiscal entregó un contundente mensaje de que la ley se aplica por igual a todos sin excepción.

«Nadie está por encima de la ley. Nadie debería tener privilegios ante la ley, incluido el acusado Nikita Mirzani», concluyó.

El juicio se volverá a celebrar el jueves 23 de octubre de 2025 con el orden del día de la audiencia duplicado de Nikita Mirzani.