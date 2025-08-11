Nikita Mirzani reportó soborno para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el KPK siguió

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) dijo que examinaría el informe del artista Nikita Mirzani relacionado con presuntos actos criminales de corrupción en la forma soborno contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«Por supuesto, más tarde será aceptado y seguido, se llevará a cabo un estudio y una verificación inicial si el informe está incluido en los criterios de corrupción o no, entonces si se convierte en la autoridad del KPK o no», dijo el portavoz de KPK Budi Praseto en el edificio KPK Red and White, Jakarta, el lunes.

Budi dijo además que el KPK no presentaría el desarrollo del manejo del informe al público porque informar sobre las quejas públicas se excluyó información.

«El proceso y los resultados del estudio y la verificación son como lo que, el KPK no puede transmitir al público», explicó.

Sin embargo, dijo que el KPK proporcionaría desarrollos para manejar informes al reportero de la queja de la comunidad.

«Como una forma de transparencia y responsabilidad para el seguimiento de cada informe recibido, el KPK enviará su actualización (desarrollo) al reportero, o solo transmitirá al reportero», dijo.

Cuando se le preguntó la posibilidad de llamar a Nikita, Budi dijo que esto era posible.

«Puede ser posible en la etapa de queja pública», explicó.

Anteriormente, Nikita Mirzani a través de su cuenta personal de redes sociales de Instagram, subió un recibo de quejas por ella al KPK. La carta fue recibida por el KPK el 8 de agosto de 2025. (Ant)