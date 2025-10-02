Nikita Mirzani está encarcelada durante 7 meses, sus hijos están enfermo de celebrar los cumpleaños sin su madre

VIVA – Después de unos siete meses de detención, actriz controvertida Nikita Mirzani Debe aceptar la dura realidad de que se perdió varios momentos importantes en el crecimiento y el desarrollo de su bebé. Desde que fue detenido el 4 de marzo de 2025, el ex presentador se ha visto obligado a distanciarse con sus tres hijos que ahora están al cuidado de su familia y sus amigos más cercanos.

Detrás de las rejas, Nikita Mirzani debe mantener el anhelo y la profunda preocupación. Esta situación se ve exacerbada por la condición de salud de una de sus hijas que había disminuido. La noticia sobre los hijos de Nikita Mirzani fue entregada por uno de sus amigos cercanos que ayudó a monitorear su desarrollo, el Dr. Oky Pratama.

El doctor Oky Pratama, que es un hombre de negocios y médico de belleza, reveló la condición actual de la hija mayor de Nikita, Laura Meizani Nasseru Asry o que se llama familiarmente Lolly.

«Saludable, Alhamdulillah está saludable», dijo el doctor Oky aseguró la condición de Lolly cuando se reunió en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el jueves 2 de octubre de 2025.

A pesar de que ahora se ha recuperado, el doctor Oky explicó que Lolly se había enfermado hace algún tiempo.

«Hace dos semanas, lo siento, fue golpeado por la viruela. Pero se había recuperado, se había recuperado un total», explicó.

En medio de su enfermedad, Lolly buscaba constantemente el paradero de su madre, una imagen de cómo los niños sintieron el vacío debido a la ausencia de Nikita.

El sufrimiento de Nikita Mirzani no se detuvo allí. Además de estar ausente cuando su hija está enferma, también está seguro de perder la celebración del cumpleaños de su segundo hijo, Azka Raqilla Mawardi, que cae un día después de que se entregue esta declaración.

«Eh, mañana el cumpleaños de Azka, entonces, en el tercer lugar», dijo el doctor Oky Pratama.

El doctor Oky Pratama continuó que el aumento del momento de la edad esta vez se celebró de una manera diferente y sin la presencia de la madre. El cumpleaños de Azka incluso se celebró en el extranjero, precisamente en Singapur.

«Azka está nuevamente en Singapur, por lo que nuevamente se confía en Singapur. Está en Universal Studio, veo, con Teteh, los mismos equipos, Niki, entonces», explicó.

Este momento está en el centro de atención que muestra lo difícil que la lucha emocional debe enfrentar Nikita Mirzani mientras enfrenta el proceso legal.

Nikita Mirzani comenzó a ser detenida desde el 4 de marzo de 2025, después de ser nombrada sospechosa por la policía metropolitana de Yakarta. El caso que lo atrapó fue la presunta extorsión y lavado de dinero (TPPU) reportado por los empresarios de la piel y los médicos de belleza Reza Gladys.