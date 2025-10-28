Nikita Mirzani escribió una carta al presidente Prabowo antes de la audiencia del veredicto, pidiéndole esto

Jacarta – Antes de la audiencia de veredicto por el presunto delito de extorsión y lavado de dinero (TPPU) que lo atrapó, la sensacional actriz Nikita Mirzani Nuevamente se robó la atención del público. La mujer que nació el 17 de marzo de 1986 envió oficialmente una carta abierta al Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subiantoa través de su equipo legal de Law Office AA & Partners.

En una carta dirigida directamente al Palacio de Estado de Yakarta, Nikita presentó una denuncia y pidió protección legal para sus derechos como ciudadana. Espera que el Presidente pueda prestar atención al proceso legal que enfrenta para que sea justo, transparente y acorde con los principios del debido proceso legal. ¡Vamos, desplázate más!

A través de esta carta, Nikita Mirzani enfatizó su solicitud al presidente Prabowo para que proporcione instrucciones a los funcionarios pertinentes, especialmente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Uno de los puntos más destacados de la carta fue la solicitud de una evaluación del desempeño del fiscal que lleva el caso contra Reza Gladys.

«Ordenar al Fiscal General de la República de Indonesia que lleve a cabo una evaluación de todos los rangos de fiscales dentro del ámbito del Fiscal General de la República de Indonesia para evitar una criminalización excesiva de la sociedad indonesia», se lee en una de las solicitudes de Nikita Mirzani, citando una publicación en su Instagram, el martes 28 de octubre de 2025.

El equipo jurídico enfatizó que esta medida no tenía como objetivo interferir con la independencia del poder judicial.

«Subrayando que esta solicitud no es una intervención en la independencia del poder judicial, sino más bien una forma de protección estatal de los derechos constitucionales de los ciudadanos», continúa la carta.

Se dice que esta medida se tomó porque Nikita consideró desproporcionada la exigencia de 11 años de prisión del Ministerio Público (JPU). Incluso compararon la gravedad de las demandas con una serie de grandes casos de corrupción en los que las pérdidas estatales alcanzaron billones de rupias.

«Así que la diferencia es muy visible y la comparación es miles de veces mayor. Entonces surge una pregunta seria: ¿qué tan serio es este caso a los ojos del fiscal que lleva el caso de nuestro cliente Nikita Mirzani? ¿Por qué el fiscal puede ignorar pérdidas estatales de cientos de miles de millones?» enfatizó la carta.

Con esta audaz medida, Nikita Mirzani espera que el presidente Prabowo garantice que la aplicación de la ley en Indonesia sea justa, proporcional y humana para todos los ciudadanos.