Nikita Mirzani enfatizó el veredicto de 9 años para Vadel Badjideh no pudo devolver el futuro de su hijo

VIVA – El público nuevamente destacó casos inmorales que involucraban Vadel Badjideh y princesa Nikita MirzaniLM, después del panel de jueces sentenciados con 9 años de prisión. Sin embargo, para Nikita Mirzani, la oración no fue el final del sufrimiento que sintió como madre.

Nikita enfatizó que incluso el largo veredicto que fue sentenciado a Vadel Badjideh nunca podría restaurar el futuro de su hijo. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo lo más completo posible.

«Desea 9 años, 12 años, 20 años no pueden restaurar el futuro de mi hijo que debería ser un futuro brillante», dijo Nikita Mirzani al equipo de medios el jueves 2 de octubre de 2025.

Nikita admitió que estaba muy decepcionada y herida, especialmente después de enterarse de que Vadel todavía estaba hablando sobre el caso mientras estaba detenido.

«El polaco de Vadel me hace doler, porque creo que no quiere cometer más errores. De hecho, en Cipinang habló sobre todo lo que le había hecho a mi hijo, todo fue desmantelado con él», agregó.

Como madre que crió a su hijo sola, Nikita enfatizó lo geniales que se sentían las heridas. Incluso tocó al abogado de Vadel a quien consideró que no entendía los sentimientos de una madre que cuidaba y crió a un hijo con plena lucha.

Aunque Vadel había sido sentenciado a 9 años de prisión, Nikita Mirzani admitió que no estaba satisfecho en absoluto. Incluso consideró que las multas impuestas a los perpetradores no eran comparables a lo que se le había hecho a su hija.

«La penalización debería ser más que eso. Pero el dinero ya no puede devolver a mi hijo», dijo.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo se debe transmitir la oración, Nikita mencionó en voz alta: «Forever».

En medio de este caso, Nikita también dio un mensaje de que Vadel podría acercarse a Dios y mejorarse. Sin embargo, enfatizó que lo que se hizo no podría eliminar las heridas existentes.

«Acércate a Dios, lo que se hace fuera de Nurul», dijo.