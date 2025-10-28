Nikita Mirzani condenada a 4 años de prisión

Jacarta – Polémica actriz y presentadora Nikita Mirzani vuelve a estar en el centro de atención después de que el panel de jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta condenara a un empresario de belleza a cuatro años de prisión en un caso de extorsión. Gladys RezaMartes 28 de octubre de 2025,

Lea también: Nikita Mirzani escribió una carta al presidente Prabowo antes de la audiencia del veredicto, pidiéndole esto



La decisión fue leída directamente por el juez principal Kairul Saleh en audiencia pública. Aunque fue declarada culpable de extorsión y difamación, se declaró que Nikita no había cometido el delito de lavado de dinero (TPPU), como se indica en los cargos adicionales presentados por el Ministerio Público (JPU). Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

«El acusado fue condenado a 4 años y una multa de 1.000 millones de IDR, además de 3 meses de prisión», dijo Kairul Saleh.

Lea también: Dewi Perssik a Nikita Mirzani, estos 7 artistas resultaron ser estudiantes islámicos



En cuanto a las consideraciones jurídicas, el Panel de Jueces evaluó que las pruebas presentadas por el fiscal sobre TPPU no eran lo suficientemente sólidas para demostrar que la madre de tres hijos había lavado dinero legalmente.

«El panel de jueces consideró que Nikita Mirzani no había sido probada legal y convincentemente por el presunto delito de blanqueo de dinero», afirmó Kairul al leer la decisión.

Lea también: Nikita Mirzani sobre el juicio contra Reza Gladys: ¡Mi fiscal tiene todos los casos!



Esta sentencia es mucho más leve que la anterior demanda del fiscal de 11 años de prisión en virtud de múltiples artículos, entre ellos la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (UU ITE) y el delito de lavado de dinero.

Este caso comenzó con un informe de Reza Gladys, propietario de productos para el cuidado de la piel PT Glafidsya RMA Group, quien admitió ser víctima de extorsión por parte de Nikita y su asistente Ismail Marzuki alias Mail Syahputra. Los fiscales los acusaron a ambos de amenazar con difundir comentarios negativos sobre los productos de belleza de Reza a través de las redes sociales si no se satisfacía su demanda de dinero.

En la acusación, se dice que Reza dio Rp. 4 mil millones en cuotas para Nikita y su asistente. Según el fiscal, Nikita utilizó estos fondos para pagar la hipoteca de su casa en la zona de Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang.

El delito imputado a Nikita está regulado en el artículo 45, párrafo 10, letra A, en relación con el artículo 27B, párrafo 2, de la Ley ITE y el artículo 55, párrafo 1, del Código Penal, que regula la distribución de información electrónica que contiene extorsión y amenazas de difamación.

Sin embargo, los cargos de lavado de dinero regulados en el artículo 3 de la Ley Número 8 de 2010 sobre Prevención y Erradicación del TPPU no fueron probados. Así, Nikita sólo fue declarada culpable de extorsión por medios electrónicos.