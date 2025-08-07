Nike LeBron James Sneakers, Cómo comprar un par en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Como LeBron James se está preparando para otra temporada de baloncesto en Los Ángeles, le gustan las noches relajantes con la familia en casa entre entrenamientos. Nike Lanzó la edición limitada LeBron James «Monopolio» zapatillas (su juego de mesa favorito).

Con precios iniciales de $ 69 con el código de promoción «deporte» al finalizar la compra (reg. $ 170), estos Nike Lebron Signature Shoes – En asociación con Hasbro -Venga en tamaños unisex para adultos, mientras que cada par de zapatillas de deporte viene en su propio color de color que combina la vida en la cancha, o en ropa casual todos los días.

Pero actúe rápido y compre ahora, estas ofertas están activas por un tiempo limitado y hay que expirar cuándo expirarán.

Ambas zapatillas están hechas con líneas llamativas y esquemas de color ajustados con tracción receptiva y soporte de amortiguación para un rebote adicional. Las zapatillas también cuentan con el antepié de Air Zoom de Nike para la velocidad, la absorción y el cojín.

Nike Nike LeBron xxii ‘¿Cuál es la moneda? Tome un 20% de descuento adicional con el código «Sport» al finalizar la compra

Diseñado con una espuma de menta, giro de limón claro, azul acuario y colorway de cerise, el Nike LeBron xxii «What the moneda» zapatillas de zapatillas Cuenta con un par de dados de juego por encima de su entresuela, mientras que una etiqueta con el logotipo de «monopolio» se puede ver en la cola del Nike Swoosh. De hecho, incluso hay un logotipo de «monopolio» en cada plantilla, así como el letrero de dólar «monopolio» en cada lengua de zapato. Un par está a la venta por $ 140.97 (Reg. $ 200).

En este momento, puede tomar una adición un 20% de descuento con el código de promoción «Sport» al finalizar la compra. Esto reduciría el precio a $ 112.97, o $ 87.03 de descuento en su precio de lista.

Nike Nike LeBron NXXT Genisus EP Tome un 20% de descuento adicional con el código «Sport» al finalizar la compra

Mientras tanto, Nike LeBron Nxxt Genisus EP Sneakers están a la venta por $ 85.97 (reg. $ 170) y presenta el número «500» (la mayor denominación de dinero de monopolio) en su trimestre interior con el logotipo de la corona de James justo encima. Los zapatos tienen la misma marca de «monopolio» que su contraparte, pero en lugar de un signo de dólar «monopolio» en las lenguas, se reemplaza por la firma de LeBron James. Por último, vienen en una violeta persa, púrpura imperial, hielo glaciar y color blanco.

Al usar el código de promoción, «Sport» al momento de pagar, reduciría el precio aún más a $ 68.78, o $ 101.22 de descuento en Nike.com.

El Zapatillas de zapatillas nike x hasbro lebron están disponibles para comprar en nike.com. Obtenga más información sobre otras zapatillas de deporte y ropa de LeBron James aquí.