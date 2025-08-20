Nik Bonitto envía un mensaje claro sobre el posible acuerdo de Broncos

El Broncos de Denver han recompensado a varios de sus propios jugadores en los últimos meses, y 2024 Linebacker externo al All-Pro del segundo equipo Nik Bonitto podría ser el siguiente en la línea. Por lo menos, Bonitto sigue siendo optimista de que un acuerdo está cerca.

Después de aumentar su producción de sacos por segunda temporada consecutiva, terminando tercero en la NFL con 13.5 capturas, Bonitto debe un aumento significativo.

Qué cerca de la línea de meta Bonitto y los Broncos están sin estar claros, pero las conversaciones «van bien».

«Ha habido una buena comunicación en ambos lados. Creo que es solo mi agente. Siento que es uno de los mejores del juego, siento que tengo que confiar en lo que está haciendo. Y sabiendo cómo se sienten por mí arriba, siento que algo se hará, pero es solo una cuestión de cuándo. Y hasta entonces, solo tengo que seguir haciéndome». Bonitto dijo a los periodistas el 19 de agosto.

«Siento que les ha gustado todo el proceso. Me mantuvo la prioridad, sabiendo que quieren extenderme, me quieren aquí. Se trata de cuando quieren hacerlo y cuando estamos listos».

Los Broncos seleccionaron a Bonitto con la selección general No. 64 del Draft 2022. Después de publicar 1.5 capturas como novato, registró 8.0 en 2023.

Bonitto ha comenzado 20 de sus 47 juegos jugados con los Broncos, con 2024 su primera temporada completa.

Broncos Olb Nik Bonitto se vuelve honesto sobre los vaqueros de Micah Parsons

Bonitto, un jugador de bolos profesional y el segundo equipo All-Pro en 2024, es uno de los varios corredores de pases destacados que buscan nuevos contratos, uniéndose a los gustos de reining sack campeón y Bengals de Cincinnati estrella Trey Hendrickson y Micah Parsons del Dallas Cowboys.

Cuando se le preguntó si está esperando hasta que Parsons firme en particular, Bonitto nuevamente señaló a su agente.

«Honestamente, eso depende de mi agente. Simplemente dejo eso a él, dijo Bonitto.» Me trae ideas y yo solo sí o no. Pero realmente no tengo preferencia «.

Bonitto también «100%» cree que el mercado todavía está a su favor y espera que siga siendo así.

«Simplemente seguirá subiendo y subiendo con los tipos que todavía necesitan ser firmados y la posición en la que estoy, ya sea el año pasado o la confianza que siento que me voy a poner este año», dijo Bonitto. «Es solo mi favor en este momento con esas cosas».

Los Broncos se arriesgan a más de los dólares cuanto más tiempo esperan para abordar el contrato de Bonitto.

Nik Bonitto envía un mensaje claro en medio de la incertidumbre del contrato

El Broncos aparentemente riesgo Alienar a uno de sus mejores jugadores y un talento local, pero el enfoque de Bonitto permanece únicamente en el campo y la próxima temporada.

Cuando se le preguntó si significaría algo para él recibir una extensión, Bonitto dijo: «En realidad no».

«Al final del día, todavía estoy bajo contrato por otro año», dijo Bonitto. «Entonces, sí, me gustaría hacerlo. Pero eso es la menor de mis preocupaciones, sinceramente. Solo quiero competir por un campeonato este año, hacer todas las cosas que nos hemos propuesto hacer como equipo y como defensa».

Gerente General de Broncos George Paton ha mostrado un voluntad de negociar con jugadores En la temporada regular, Bonitto puede obtener su día de pago antes de finales de 2025.