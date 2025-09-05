Nightmare Before Christmas Gap Collection: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Brecha se está volviendo espeluznante justo a tiempo para el otoño. El minorista ha presentado una nueva línea de ropa y accesorios inspirada en el clásico de culto de Tim Burton «La pesadilla antes de Navidad«, Trayendo a Jack Skellington y su tripulación de Halloween Town Misfits en un Colección de moda.

La línea, que abarca categorías para adultos, niños y bebés, presenta camisetas gráficas, sudaderas con capucha, pijamas y accesorios estampados con los íconos de stop-motion de Burton, incluidos Jack, Sally, Zero y Oogie Boogie. La paleta se inclina fuertemente en blanco y negro con toques de naranja de calabaza y verde misterioso, evocando el gótico gótico de la película mientras se mantiene fiel a los conceptos básicos del patrimonio de Gap. Los precios comienzan por debajo de $ 25, colocando la colección como un punto de entrada en el mercado masivo para los fanáticos de la película de Disney de 1993, que ha ocupado durante mucho tiempo la ranura AA como un elemento básico de Halloween y Navidad.

Rob Clements

Para Gap, la asociación es parte de una estrategia más amplia para apoyarse en franquicias culturales que resuenan entre generaciones. A principios de este año, la compañía se asoció con Mattel para una cápsula de Barbie que coincidió con el Juggernaut de taquilla de Greta Gerwig, mientras que las colaboraciones de Disney se han convertido en un elemento básico perenne para la marca. Con «The Nightmare Before Christmas», Gap está apuntando a una base de fanáticos que solo ha crecido durante tres décadas, alimentada por transmisión de disponibilidad en Disney+ y comercialización continua de juguetes a Funko Pops y activaciones de parques temáticos.

La colaboración también llega cuando Burton’s Gothic Fairy Tale está experimentando un momento renovado de la cultura pop. Una experiencia inmersiva de tren de luz inspirada en la historia, creada bajo licencia con la división teatral de Disney, regresa este otoño en lugares como el Jardín Botánico de Nueva York y el Lady Bird Johnson Wildflower Center. Puede Compre boletos aquí.

Echa un vistazo a la colección completa de «Nightmare Before Christmas» de The Gap aquíY compra algunas de las mejores piezas a continuación: