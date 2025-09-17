Nigeria: Hilda Baci establece récord mundial con el plato de arroz más grande







Guinness World Records el lunes dio reconocimiento oficial al chef nigeriano Hilda Baci al reconocer su arroz jollof, inventado en Lagos el viernes pasado, como la más grande del mundo.

La mayor porción de Jollof de estilo nigeriano arroz (8780 kg) se realizó usando 5000 kg de arroz basmati, 600 kg de cebolla y 750 kg de aceite de cocina, marinado en salsa de tomate, ya que unas 8000 personas vitoreaban.

Baci anteriormente estableció un récord en 2023 para cocinar el maratón con un período de 93 horas, 11 minutos.

