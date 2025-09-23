Nifty y Sensex Decline para la tercera sesión recta en salidas de FII, H-1B preocupaciones







Índices de stock de referencia Sensex y Nifty cerró más bajo por tercer día consecutivo el martes en un comercio volátil, arrastrado vendiendo en las acciones de banca privada y de fondos extranjeros en TI y en el azul y las salidas de fondos extranjeros en medio de preocupaciones sobre el empinado caminata en las tarifas de visa H-1B de EE. UU.

Después de oscilar entre ganancias y pérdidas durante el día, el Sensex de 30 compartidos se cerró más bajo en 57.87 puntos o 0.07 por ciento a 82,102.10. Durante el día, alcanzó un máximo de 82,370.38 y un mínimo de 81,776.53, fluctuando por 593.85 puntos.

El NSE NIFTY de 50 acciones cayó 32.85 puntos o 0.13 por ciento a 25,169.50. Comprar en automóviles y bancos seleccionados del sector público amortiguó las pérdidas, dijeron analistas.

Entre las empresas Sensex, Trent, Tech Mahindra, Hindustan Unilever, Ultratech Cement, Asian Paints, Eternal e ITC fueron los principales rezagados. La venta en HDFC Bank e ICICI Bank también arrastró los índices clave.

Sin embargo, el banco de eje, Bajaj FinanzasMaruti y el Banco Estatal de la India se encontraban entre los ganadores. «El mercado de capital doméstico cotizó en el rango y terminó plano, lo que indica la continuación de la consolidación. El sentimiento más amplio se mantuvo cauteloso, con las acciones pequeñas y medias rezagadas los puntos de referencia», dijo Vinod Nair, Jefe de Investigación, Geojit Investments Ltd.

En cuanto al sector, los autos, los metales y las finanzas ganadas en signos de recortes de demanda festiva sólidas después de GST, mientras que las acciones de FMCG y Realty quedaron bajo presión de la reserva de ganancias, agregó Nair.

Los inversores institucionales extranjeros (FIIS) descargaron acciones por valor de Rs 2.910.09 millones de rupias el lunes, según datos de Exchange.

En los mercados asiáticos, el índice compuesto de SSE de Shanghai y Hang Kong, Hang Seng, se establecieron más bajo, mientras que Kospi de Corea del Sur terminó en territorio positivo. Los mercados de renta variable en Japón se cerraron por unas vacaciones.

Mercados estadounidenses Terminó más alto el lunes. Mientras tanto, la rupia cayó por 52 paise para alcanzar un mínimo histórico de 88.82 frente al dólar estadounidense en el comercio por día del martes en medio de la salida sostenida de fondos extranjeros.

El punto de referencia global de petróleo Brent crudo subió un 0,45 por ciento a USD 66.87 por barril. El lunes, el Sensex cayó 466.26 puntos o 0.56 por ciento para establecerse en 82,159.97. El Nifty disminuyó 124.70 puntos o 0.49 por ciento a 25,202.35.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente