Nielsen necesitará más tiempo para revelar calificaciones en la era de la transmisión

Nielsen Realiza mucho más datos de visualización en la era de la transmisión que llegar a un recuento final de audiencias de televisión llevará un poco más de tiempo.

El gigante de la medición, que recientemente ganó la aprobación para incluir datos de audiencia de televisores inteligentes Junto con su panel habitual de consumidores de video, dice la tabulación final de audiencias que incluye personas que ven televisión lineal tradicional, así como servicios de transmisión, probablemente tomarán entre dos o tres días después de un estreno específico. Los organismos de radiodifusión se han acostumbrado durante muchos años a lanzar estimaciones de audiencia de Nielsen tan pronto como el día después del debut de un programa.

«Cuando tenga tantos datos a los que las personas tienen que adaptarse, bueno, no será fácil para usted tomar toda la información del panel y diseccionarla y analizarla», dice Karthik RaoCEO de Nielsen, durante una entrevista reciente. «Cuando comiences a sacar más, se volverá más complicado».

Las compañías de medios aún podrán divulgar información de audiencia antes en un ciclo, dice, pero tendrán que etiquetar esas estimaciones como «preliminares» en lugar de «finales». Por lo tanto, una red que transmite el Super Bowl o una transmisión de premios podrá dar una idea de la audiencia para el evento, incluso si la mayor parte de ese número probablemente dependerá de una visualización lineal. Las redes se han acostumbrado a tales cosas: durante años, han podido emitir «nacionales rápidos» o lectura temprana de audiencias basadas en figuras preliminares, que generalmente se actualizan en unas pocas horas.

Las calificaciones de TV probablemente están atrasadas para un cambio de imagen. Después de todo, casi todo lo demás asociado con el medio ha recibido una revisión en la era de la transmisión, incluida la programación de programas, la publicidad y la distribución.

No esta claro Si las compañías de medios darán la bienvenida a la nueva diligencia de Nielsen. Una crítica creciente del gigante de la medición es que se mueve demasiado lentamente en una era en la que las empresas quieren más datos más rápidamente. Al mismo tiempo, la mayoría de las redes han hecho de tres días de datos de audiencia, también conocidos como «C3», el estándar para tabular la información de la audiencia para anunciantes desde 2007.

De hecho, la mayoría de los anuncios de Nielsen estimulan el retroceso de la industria. Muchas de sus innovaciones requieren actualizaciones tecnológicas y nuevas prácticas que las redes a veces ven como onerosas o desvencijadas. De hecho, el lunes, Un ejecutivo senior de la National Football League dijo a The Wall Street Journal Que él cree que Nielsen ha estado subestimando a la audiencia para sus juegos. Parte del problema, sugirió que era un esfuerzo para utilizar datos de primera parte de varios streamers. Nielsen no ha llegado a acuerdos para los datos con todos los proveedores de medios, aunque tiene acuerdos establecidos con Amazon, Netflix y YouTube.

A pesar de las quejas, Rao mantiene una postura segura, la voluntad de un Nielsen para volcar la rutina de la industria sugiere que el gigante de la medición se siente nuevo viento en su espalda, no en su cara.

«Hacemos las cosas bien y a veces nos golpeamos. Pero la realidad es que está equilibrando la innovación con la administración, ¿verdad? Ese es siempre el truco cuando estás en el papel en el que estamos. Tú, vas demasiado rápido y todos dicen: ‘Espera, no estamos listos’. Ahora, si estás como, ‘Bueno, traeremos a todos. Entonces, la única forma es equilibrar esas dos cosas ”, dice Rao. «Es un trabajo y medio».

En pocas palabras, dice, la industria debe adoptar nuevas medidas a medida que los espectadores cambien sus hábitos. «Una visión lineal no es tan significativa. Es significativo, pero no sin el resto de los datos. Hay más contexto que tener un poco más de tiempo de espera».

Nielsen ha estado bajo escrutinio durante meses, ya que funciona para introducir una nueva tecnología para rastrear la matriz de audiencia cada vez más compleja de la televisión. Disney, Paramount, NBCU y el resto necesitan mostrar a los anunciantes exactamente que están viendo dramas populares, comedias, deportes y especiales, pero esa tarea se ha vuelto exponencialmente más difícil a medida que más personas miran favoritos con guiones a la demanda a través de nuevas plataformas digitales.

Pero solo Nielsen ha ganado hasta ahora la acreditación de terceros para medir los llamados «big data» o audiencia rastreada a través de los televisores inteligentes. Entonces, a pesar de las quejas de la industria que surgieron durante la pandemia del coronavirus y el surgimiento de un grupo de advenedizos rivales que han alcanzado una serie de pactos de medición con anunciantes, agencias de medios y compañías de televisión, el trabajo de Nielsen sigue siendo el estándar del sector.

Las redes estadounidenses han formado un comité de la industria conjunta Eso ha puesto de relieve en la tecnología de algunos de los rivales de Nielsen, que incluyen compañías como ISPOT, VideAMP y ComScore. Dentro de Nielsen, existe la sensación de que algunas de estas compañías, que han formado muchas alianzas con agencias de compra de anuncios, así como varias compañías de medios, pueden no tener el capital completo que requiere la tarea de medición de la industria.

Rao de Nielsen suena seguro de la adopción de la nueva oferta de la compañía. Los nuevos datos de Nielsen fueron «más o menos la moneda del registro» durante el reciente mercado de ventas de «por adelantado» de la industria de la televisión, dice Rao, quien señala que ha ganado aceptaciones de los grandes compradores de medios.

No se disculpa por moverse metódicamente. «Nos tomamos el tiempo para hacerlo bien, llevar a la industria, invirtiendo en el proceso de acreditación», dice Rao. «No hay otra manera».