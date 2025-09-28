Niega la afirmación de Mardiono, Rommy subrayó a Agus Suparmanto fue elegido para ser el presidente de PPP 2025-2030

Yakarta, Viva – Miembros del equipo de formación, así como ex presidente del Consejo Asesor del Partido de Desarrollo Unido (PPP) Muhammad Romahurmuziy o Rommy confirmaron al ex ministro de comercio Agus Suparmanto seleccionado Presidente de PPP período 2025-2030 en Muktamar PPP que se celebró en el área de Ancol, North Yakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.

«Necesitamos enfatizar el décimo Congreso del PPP en 2025 para terminar, y Agus Suparmanto ha sido elegido con 12 formadores que representan al Consejo Central de Liderazgo y al Consejo de Liderazgo Regional de PPP en todo Indonesia que comenzará a trabajar a partir de esta noche», dijo Rommy «, dijo Rommy

Según Rommy, la elección de Agus Suparmanto como presidente del PPP estaba de acuerdo con los artículos de asociación y por las leyes que rigen los requisitos de los candidatos para el Presidente General.

«¿Qué cosa allí (anuncio/arte) establece que el candidato para el presidente general es tener una tarjeta de identificación de miembros, y eso ha sido examinado», dijo?

Además, Continúa Rommy, Agus Suparmanto había cumplido los requisitos relacionados con la experiencia de servir en los campos de ejecutivos, legislativos y judiciales a nivel central.

«Esa es la consistencia de lo que recibimos de los estudiosos que se reunieron en las Silatnas (reunión nacional) Ulama’il Ka’bah realizó en el Kempek Cirebon Islamic Boarding School el 8 de septiembre de 2025», explicó.

Por lo tanto, reiteró que el proceso electoral de Agus Suparmanto estaba de acuerdo con la Constitución o AD/ART/ART del PPP.

«Nosotros, los jefes de la asamblea que estuvieron presentes aquí, los líderes, los Kiai, los funcionarios del partido en el nivel central, todos se convirtieron en testigos, y finalmente fue la presencia del presidente del Partido de Desarrollo Irfan Pulungan que, junto con nosotros, enfatizó que este era el proceso constitucional que habíamos aprobado», dijo.

Además, agregó Rommy, el equipo de formación trabajará para compilar la administración de PPP para el período 2025-2030, que es durante los próximos 30 días.

Reclamaciones de PPP Ketum

Anteriormente, el presidente interino (PPP), Muhammad MardionoDesignado oficialmente como presidente de PPP para el período 2025-2030 a través del mecanismo de aclamación el primer día del Congreso X. La decisión fue aprovechada directamente por el Presidente del Comité Directivo (SC), así como por el líder de la sesión, Amir Usmara.

Mardiono dijo que se tomó la decisión de aclamación para salvar el curso del Muktamar que se consideró en una situación de emergencia. Adjuntó el 80 por ciento del total de participantes dijo que la décima conferencia da un paso rápido al elegir al presidente general por aclamación.

El presidente del Consejo Asesor del PPP, Romahurmuziy, negó el presidente interino (en funciones) del PPP, Muhammad Mardiono, afirmó ser elegido como presidente de PPP por aclamación. «No es cierto que Mardiono fue elegido, especialmente por aclamación», dijo Rommy en su declaración en Yakarta el domingo.

Rommy explicó que la décima conferencia del PPP aún estaba en curso hasta las 22:30 WIB y aún no había establecido al presidente general, mientras que Mardiono afirmó haber sido elegido como presidente del PPP hasta que se emitieron las noticias en las noticias antes de ese momento.

«La noticia de alrededor de 21.22 WIB, que establece que Mardiono fue elegido por la aclamación, era falsa, afirmaciones unilaterales, irresponsables, y fue un esfuerzo por dividir al Partido de Desarrollo Unido», dijo.

Mientras tanto, la conferencia continuó y decidió a Agus Suparmanto como presidente del PPP para el período 2025-20230.

Por lo tanto, ahora hay dos partes que se declaran presidente de PPP para el período 2025-2030 basado en el décimo decreto de la Conferencia PPP.