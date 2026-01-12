Niega intervención del fiscal estadounidense Trump en la investigación del jefe de la Reserva Federal: No lo sé

Jacarta – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump proporcionar comentarios relacionados investigación Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) contra el presidente de la Reserva Federal (La Reserva Federal), Jerome Powell.

Lea también: ¿Por qué Donald Trump dice ser presidente interino de Venezuela?



Powell fue invitado a la fuerza (citación) por el equipo de investigación del fiscal estadounidense. Esta acción se presenta a raíz de una citación dirigida a central bancaria el cual fue enviado el viernes 9 de enero de 2026.

En una breve entrevista ante los medios, Trump insistió en que no estaba al tanto de la investigación sobre Powell. También mencionó que el desempeño de Powell al frente del banco central no fue muy bueno.

Lea también: El entusiasmo por la investigación del jefe de la Reserva Federal por parte de los fiscales estadounidenses, Powell toca la intimidación política por parte de Trump



«No sé nada sobre eso. Pero él (Powell) claramente no es muy bueno en la Reserva Federal y tampoco muy bueno en la construcción de edificios», dijo Trump, citado por Noticias NBC el lunes 12 de enero de 2026.



Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump

Lea también: Acaparando el ‘oro negro’ en los países ricos en petróleo



Trump también negó que la investigación del Departamento de Justicia estuviera relacionada con la política de tasas de interés. Según él, la presión sobre Powell procedía únicamente de las condiciones económicas y sociales.

«No. Nunca lo pensé así. La presión que debería sentir es el hecho de que las tasas de interés son demasiado altas. Esa es la única presión. Ha lastimado a mucha gente. Creo que es el público el que lo está presionando», explicó Trump.

En otra ocasión, Powell reveló que el DOJ amenazó a la Fed con cargos penales relacionados con su testimonio ante el Senado estadounidense en junio pasado. El testimonio discutió un costoso proyecto de renovación del edificio de oficinas de la Reserva Federal.

«Nadie, incluido el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley. Sin embargo, esta acción sin precedentes debe verse en el contexto de las continuas amenazas y presiones de la administración», dijo Powell.

Los comentarios de Powell se produjeron en medio de una intensa presión de Trump durante el año pasado para que la Reserva Federal redujera las tasas de interés de manera más agresiva. Powell cree que este último paso legal es parte de este esfuerzo.

«La amenaza de un proceso penal es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación del interés público, en lugar de seguir los deseos del Presidente», dijo Powell.

El senador Thom Tillis del Partido Republicano y miembro del Comité Bancario del Senado dijo que rechazaría a todos los candidatos a la Reserva Federal propuestos por Trump hasta que se resuelva esta cuestión legal. Cree que este caso refuerza las preocupaciones de que existe un esfuerzo sistemático para poner fin a la independencia del banco central estadounidense.