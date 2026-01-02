Niega haberse sometido a un examen de resonancia magnética, se cuestiona la salud de Donald Trump

VIVA – El estado de salud del presidente de Estados Unidos Donald Trump nuevamente en el centro de atención. Durante los últimos meses afirmó que se había sometido a un examen resonancia magnética.

Sin embargo, a principios de este año Trump dijo que nunca había hecho esto. El jefe de Estado de Estados Unidos reveló que se sometió a otro tipo de exámenes.

«No es una resonancia magnética. El examen no es una resonancia magnética. Es sólo una prueba de detección», dijo Trump. El diario de Wall Street (WSJ) al responder a diversas preocupaciones sobre su salud que surgieron durante su segundo mandato.

Mientras tanto, el médico del presidente, el capitán de la Armada Sean Barbabella, confirmó al WSJ que, de hecho, Trump estaba siendo sometido a tomografía computarizada. La tomografía computarizada es un método más rápido y más comúnmente utilizado para producir imágenes detalladas del interior del cuerpo.

La resonancia magnética lleva más tiempo y es más eficaz para examinar los tejidos blandos. Barbabella explicó que los médicos inicialmente le dijeron a Trump que le realizarían una resonancia magnética o una tomografía computarizada durante el examen. Sin embargo, al final el jefe de Estado optó por una tomografía computarizada.

Dijo que el examen se llevó a cabo para garantizar realmente que no hubiera problemas cardiovasculares y que los resultados no mostraron ninguna anomalía.

Después del examen de salud de Trump en octubre, Barbabella y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificaron el examen como un examen de seguimiento sin explicar en detalle el tipo de examen en cuestión.

Pero a finales de octubre, Trump dijo a los periodistas durante un vuelo a Tokio que la imagen avanzada era una resonancia magnética.

«Así es, me hice una resonancia magnética. Los resultados fueron perfectos», dijo Trump en ese momento.

Después de seguir siendo presionado para que diera una explicación más detallada, en diciembre Trump dijo a los periodistas que no sabía qué parte de su cuerpo estaba siendo examinada con una resonancia magnética.

«Es sólo una resonancia magnética. ¿Qué parte del cuerpo? El cerebro no, porque me hicieron una prueba cognitiva y los resultados fueron muy buenos», dijo.

Pero resulta que no son sólo las partes del cuerpo las que hacen dudar a Trump. Leavitt tampoco explicó por qué el presidente no aclaró las afirmaciones sobre la resonancia magnética desde el principio.

Trump reveló que ahora se arrepiente de haberse realizado una tomografía computarizada.