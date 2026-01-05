Niega haber sido hecho como Irak, alto general estadounidense revela las razones de Trump para invadir Venezuela

Nueva York, VIVA – Arresto del presidente Venezuela nicolás Maduro por tropas estadounidensesCOMO) se dice que no es el final de las operaciones de Washington en el país, sino más bien el primer paso de una estrategia más amplia para cambiar el régimen en Caracas.

Así lo transmitió el teniente general (retirado) HR McMaster, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Triunfoen una entrevista con el programa Noticias de la noche de CBS el domingo 4 de enero de 2026.

Según McMaster, el principal objetivo de la intervención estadounidense en Venezuela es llevar a Maduro ante la justicia e iniciar el proceso de transición del poder. «El objetivo es llevar a Maduro ante la justicia y tomar los muy complicados primeros pasos para reemplazar el régimen de Maduro con un régimen legítimo», dijo.

El presidente estadounidense Donald Trump supervisó el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro

La declaración explica las razones por las que Estados Unidos no ha desmantelado toda la estructura de poder de Maduro, a pesar de haber arrestado al presidente venezolano y atacado varios objetivos militares estratégicos.

McMaster dijo que la estrategia de Washington no era sólo de naturaleza militar, sino que también apuntaba a las fuentes de financiación del régimen. Dijo que las medidas estadounidenses tenían como objetivo acabar con el flujo de dinero que ha apoyado el poder de Maduro.

«Eso es lo que se ve en la interdicción de petroleros y la destrucción de los buques, cortándoles el acceso a los fondos de narcóticos», dijo McMaster.

Este paso está en línea con la política de la administración Trump de presionar a Venezuela a través de sanciones económicas, restricciones a las exportaciones de petróleo y operaciones de seguridad en la región del Caribe contra rutas comerciales ilegales.

Diferente de Irak y Afganistán

McMaster enfatizó que la intervención estadounidense en Venezuela es diferente a las operaciones militares a gran escala que Washington ha llevado a cabo en Irak y Afganistán.

«En última instancia, el pueblo venezolano tiene que hacer esto por sí mismo», dijo McMaster. Sin embargo, reconoció que el principal desafío radica en la capacidad de Maduro a lo largo de los años para reprimir y aplastar a su oposición política.

Según él, la estrategia estadounidense tiene como objetivo crear condiciones que permitan que se produzcan cambios internos, sin una ocupación militar a largo plazo.

El arresto de Maduro se llevó a cabo en una operación militar relámpago de Estados Unidos el fin de semana, tras acusaciones de participación de Maduro en una red internacional de contrabando de drogas. La operación provocó la condena de varios países y organizaciones internacionales, así como el apoyo de algunos de los aliados cercanos de Washington.