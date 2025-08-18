Niega haber informado a Abraham Samad, el campamento de Jokowi dio una declaración de llamadas

Yakarta, Viva – acusación polémica grado La falsa del 7º presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, se calentó nuevamente. Ex presidente de la KPK (Comisión de Eradicación de la Corrupción), Abraham SamadHabía mencionado el informe policial que lo atrapó como una forma de criminalización de la libertad de opinión.

Sin embargo, asesor legal Brillo En cambio, negó fuertemente la afirmación. El asesor legal de Jokowi, Rivai Kusumanegara, enfatizó que su cliente nunca había informado a Abraham Samad. Mencionó el informe realizado sobre Polda Metro Jaya Solo relacionado con las acusaciones calumnia e insulto a Jokowi.

«Pak Jokowi en su informe en la Policía Metropolitana de Yakarta nunca mencionó el nombre de Abraham Samad como el partido reportado, porque lo que se quejó fue la calumnia y su insulto. Con respecto a quién fue entregado a la investigación de la policía de Metro Jaya,» dijo el martes 19 de agosto de 2025.



Bareskrim Polri lanzó una foto del diploma de Copi Jokowi

Rivai incluso sospechaba que la convocatoria de Abraham Samad por parte de los investigadores esta vez fue provocado por su ausencia durante la agenda de aclaración anterior.

«Mientras que hay tiempo para aclarar a los investigadores. El propio Pak Jokowi fue demandado muchas veces, incluso se incluye repetidamente en la Unidad de Investigación Criminal y la Policía Regional de Diy, siempre presente para cumplir con la invitación para aclarar al investigador», dijo.

Rivai agregó, como ex líder de la institución y defensor anti -años, Samad debe comprender el procedimiento de investigación.

«Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse si no tiene un hombre Rea cuando se convierte en un anfitrión en el podcast», dijo.

Anteriormente informó, el ex presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Abraham Samad fue afectado por 56 preguntas cuando se examinó relacionada con la supuesta calumnia del diploma falso del 7º Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, que duró 10 horas.

Muchas preguntas planteadas por los investigadores son juzgadas por la sustancia del caso que figura en la citación. Esto fue revelado por el abogado de Abraham, Daniel Winarta.

«En la citación mencionó el incidente el 22 de enero de 2025. Pero muchas preguntas planteadas estaban fuera del tempus y el lugar de Delikti», dijo Daniel en la sede de la Policía Metropolitana de Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025.

El caso se destacó después de que Roy Suryo junto con varias fiestas demandaron la autenticidad del Diploma de Bachiller en Jokowi de la Facultad de Forestal, Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma ilegal.

El informe de Jokowi a la Policía Metropolitana de Yakarta el 30 de abril de 2025 inmediatamente rodó rápidamente. La policía planteó el estado del caso de la investigación a la investigación después de encontrar los supuestos elementos penales de calumnia y difamación.

En total había 12 personas incluidas en la lista informada, incluidos Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios otros nombres.

En el proceso de investigación, Jokowi ha sido examinado dos veces. El primer examen se llevó a cabo en la Policía Metropolitana de Yakarta, mientras que el segundo tuvo lugar en la Policía de Surakarta. Durante el examen, los investigadores confiscaron la escuela secundaria de Jokowi y el diploma S1 para ser probados por su autenticidad en el laboratorio forense.