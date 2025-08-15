Niega alguna vez negociado con Israel sobre la evacuación de Gaza, esta es la explicación del ministro de Asuntos Exteriores

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) Ri, Sugión enfatizó que el gobierno nunca ha negociado con las partes Israel Con respecto al plan de evacuación para los ciudadanos Gaza Para el tratamiento en Indonesia.

«Nunca hemos negociado también con ellos», dijo Sugiono en el complejo del Parlamento Senayan, Central Yakarta, viernes de agosto de 1525.

Con respecto a los informes de los medios de comunicación israelíes y extranjeros sobre varios países interesados en acomodar a los gazans, altos funcionarios israelíes dijeron que han mantenido negociaciones con Indonesia. Sin embargo, Sugiono admitió que no sabía sobre este informe.

«No sé si lo hacen, ¿quién es? Pero no (nunca negociamos con Israel)», dijo.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, prepararía la isla de Galang, las islas Riau como centro de tratamiento para los gazanos que resultaron heridos debido a los ataques de Israel.

El jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, la Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan Nasbi, dijo que Prabowo entregó el plan en una audiencia de gabinete plenario el miércoles 6 de agosto de 2025 ayer.

Hasan dijo que había alrededor de 2.000 gazanos que eran víctimas que recibirían tratamiento en la isla de Galang.

«Todavía relacionado con Gaza, el presidente ayer también dio instrucciones a Indonesia que brindó asistencia de tratamiento para alrededor de 2.000 gazanes que fueron víctimas de la guerra», dijo Hasan en una conferencia de prensa en la oficina del PCO, Central Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

«Los heridos, lo que experimentó, puede ser golpeado por una bomba, golpear las ruinas y todo tipo. Y el plan está preparado el centro de tratamiento más tarde en la isla de Galang», continuó.

Hasan dijo que había instalaciones hospitalarias en la isla de Galang para tratar a 2.000 gazanos que fueron víctimas de ataques israelíes.

«Porque en la isla de Galang hay instalaciones hospitalarias, incluidas otras instalaciones de apoyo que pueden tratar a alrededor de 2,000 gazanes», explicó.

Además, la isla de Galang también estaba preparada para ser un refugio para la familia de víctimas de Gaza.

«Incluyendo más tarde para acomodar a la familia que acompañó a las víctimas de esta guerra», concluyó Hasan.