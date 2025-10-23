Niece Motorsports firma un acuerdo con el campeón del CARS Tour para camiones

La temporada de fichajes de pilotos está en pleno apogeo NASCAR Los equipos siguen anunciando nuevas incorporaciones a sus alineaciones para la temporada 2026. Niece Motorsports entró en el movimiento el miércoles al fichar al campeón de stock de último modelo del CARS Tour 2025, Landen Lewis, para su equipo de la NASCAR Craftsman Truck Series.

Lewis consiguió el campeonato CARS en North Wilkesboro Speedway el sábado pasado para Kevin Harvick, Inc. a través del equipo Hornaday Development. El trato con Niece comienza como un esfuerzo a tiempo parcial.

Lewis está listo para aprender

“Estoy muy emocionado de unirme sobrina deportes de motor en 2026 y espero tener un año sólido aprendiendo todo lo que pueda», dijo Lewis. «Quiero aprender sobre estas camionetas y generar química con todo el equipo. No puedo esperar a llegar allí y empezar a trabajar junto a todos.

«Estoy muy agradecido a todos los presentes, junto con Cody Efaw y el grupo propietario de Josh Morris y Greg Fowler, por darme la bienvenida como a uno de los suyos. Ha sido un gran año en 2025 y espero que haya más en 2026».

Las fechas de la carrera y el jefe de equipo se anunciarán más adelante, según Niece.

Lewis es un ganador con ayuda del Salón de la Fama

Lewis, el joven de 19 años nativo de Ocean Isle, Carolina del Norte, llega a Niece Motorsports con banderas a cuadros y campeonatos en su haber. Esta fue su primera temporada a tiempo completo con el CARS Tour, después de una temporada a tiempo parcial el año pasado.

Durante los últimos seis años, ha contado con la guía de dos campeones de NASCAR, uno que está en el Salón de la Fama y el otro que probablemente lo seguirá. Ron Hornaday, cuatro veces campeón del NCTS, ha trabajado con Lewis desde que tenía 11 años. Kevin Harvick lo contrató para su CUANDO equipo el año pasado para correr el CARS Tour.

Desde entonces, ha acumulado cuatro victorias en Ace Speedway, Anderson Motor Speedway, Florence Speedway y North Wilkesboro Speedway.

“Simplemente no creo que queden muchos niños como Landen”, dijo Harvick. “Cuando miras su ética de trabajo, determinación, capacidad y los sacrificios que hace con su tiempo, es contagioso.

“Atrae gente hacia él, atrae patrocinadores y atrae a todos a querer apoyarlo.

“No teníamos intención de manejar nuestro auto (CARS LMS) a tiempo completo, pero con lo que él es como persona pensamos, ‘Oye, tenemos que darle esta oportunidad’ y eso lo llevó a la siguiente.

«Creo que desde afuera, mirando hacia adentro, las cosas que escucho de Cody (Efaw) y Ross (Chastain), esto encaja perfectamente con él. La calidad de la gente y el enfoque es el mismo de Niece Motorsports y Landen Lewis. Estoy deseando ver la combinación».

Ayuda del equipo Hornaday

Hornady y su hija Candice levantan la cabeza Desarrollo del equipo Hornaday. Vieron el futuro de Lewis y los guiaron para guiar su desarrollo.

«Nadie merece más esta oportunidad con Niece Motorsports que Landen», dijo Hornaday. “Ha trabajado duro para llegar hasta aquí y no podría estar más feliz por él.

«No ves muchos pilotos que tengan su nivel de talento, concentración y fuego competitivo. Es una gran combinación».

«Encontró mucho éxito en Late Models este año y no hay duda de que continuará haciéndolo en la Truck Series con Niece».

Landen comenzó su legado temprano

El fenómeno de la conducción comenzó a competir en Go Karts a los cuatro años y ganó campeonatos nacionales. Cuando pasó a los autos Legends, las victorias y los campeonatos continuaron. Se convirtió en el segundo piloto en ganar campeonatos nacionales en óvalos, pistas de tierra y carreteras en la misma temporada. Lewis también es cinco veces campeón de Road Course en la competencia Legends y ganador de la Serie ARCA.

«Siempre hemos tratado de encontrar el próximo talento joven que creemos que será una futura estrella en el deporte», dijo Cody Efaw, director ejecutivo de Niece Motorsports. «Landen Lewis es precisamente eso. Ha estado en nuestro radar durante un par de años y lo hemos visto silenciosamente convertirse en un conductor completo que brilla en cualquier vehículo en el que se suba.

«Pienso en muchachos como Ross Chastain y Carson Hocevar, quienes aprovecharon al máximo su oportunidad con nuestro equipo, y eso se nota los domingos. Para nosotros, creemos que Landen tiene la oportunidad de volver a poner a nuestro equipo en el centro de atención como una amenaza semana tras semana.

«Creo que con mentores como Kevin (Harvick) y Ron (Hornaday) en su esquina, combinados con nuestro equipo, Landen definitivamente tiene un futuro brillante por delante».